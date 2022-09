L'OL et Aulas, Jérôme Rothen n'en peut déjà plus

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir, l'OL s'est incliné à Monaco (1-2) en clôture de la 7e journée de Ligue 1. Un nouveau revers des Rhodaniens qui inquiète pas mal les observateurs.

L'OL est l'un des clubs les plus attendus de la saison en Ligue 1. Les hommes de Peter Bosz, qui ont vu le renfort de certains joueurs importants au mercato, ont comme ambition de renouer avec la coupe d'Europe en fin de saison. Malgré de belles choses montrées lors des premières rencontres, l'OL est retombé dans ses travers avec deux défaites de rang en Ligue 1. D'abord contre le FC Lorient puis à Monaco ce dimanche soir. Les Gones n'ont pas coulé mais n'auront pas su faire la différence contre des Monégasques plus efficaces. Pour certains observateurs, l'OL n'arrive pas à progresser sur la longueur. C'est notamment ce que pense Jérôme Rothen.

L'OL, Jérôme Rothen n'y croit plus

Quelle déception Peter Bosz bordel.



On a voulu y croire, le discours était beau, le CV avait de quoi séduire, mais y a vraiment rien à sauver en 14 mois. Pas d'identité, que des idées de merde sur lesquelles il s'entête.



A ce rythme, c'est l'automne qu'il passera pas. — Charly M. (@SeriousCharly) September 11, 2022

Sur l'antenne de RMC, le consultant n'a pas fait dans la langue de bois au moment de parler du club rhodanien. Pour lui, aucune raison d'être vraiment optimiste pour l'OL cette saison. « Cela me désole. Un club avec les moyens de Lyon, avec tout ce que Jean-Michel Aulas a mis en place depuis X années. On en arrive à un point où il va être satisfait d'une prestation moyenne à Monaco. Ils n'ont pas été surclassés mais c'est une défaite. T'as pas l'impression que le club progresse. Il y a des manques dans l'effectif. Quand tu passes 10 ans à ne pas gagner un titre et à montrer ton ambition à travers des joueurs vendus sans être compensés par des achats... », a notamment pesté Jérôme Rothen, qui ne voit aucune prise de conscience à l'OL et du côté de Jean-Michel Aulas. A noter que les Gones n'auront pas trop le temps de cogiter puisque la prochaine rencontre de Ligue 1 sera dimanche soir prochain contre le PSG au Groupama Stadium. L'occasion d'envoyer un message pour l'OL, contre des Franciliens qui font face à un calendrier démentiel en ce début de saison.