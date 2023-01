L'OL est trop nul, Domenech se déchaîne

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Samedi, l'OL a assuré l'essentiel avec un succès 2-1 contre Metz pour se qualifier en 16e de finale de la coupe de France. Mais, la copie rendue était encore loin d'être parfaite pour les supporters comme pour Raymond Domenech, pas avare en critiques sur Twitter.

Bientôt trois mois que Laurent Blanc est arrivé sur le banc de l'OL et on ne peut pas dire que les progrès soient spectaculaires sur le plan collectif. Lyon reste la même équipe que sous Peter Bosz : empruntée devant et irrégulière derrière. Samedi après-midi, cela sautait aux yeux face à Metz pour la coupe de France. Face au 6e de Ligue 2, on ne peut pas dire que l'OL ait maîtrisé son sujet. Les Lyonnais ont peiné à s'imposer manquant même de se faire reprendre en seconde période. Si l'équipe alignée était rajeunie, les supporters sont aussi déçus en 2023 qu'en 2022 par leur équipe.

Domenech taille un costard à Dembélé

Toutefois, dans les tribunes du Groupama Stadium, l'heure était plus à la fête qu'aux critiques. Aucun message, aucune banderole, aucune revendication n'a été visible. Sur Twitter, ce n'était pas la même chose notamment dans le chef de Raymond Domenech. L'ancien sélectionneur et joueur lyonnais n'a pas apprécié la sortie de l'OL contre Metz. Pendant 90 minutes, il s'est plaint de l'indigence du jeu lyonnais surtout offensivement. Il s'est particulièrement acharné sur Moussa Dembélé, pas très en réussite samedi après-midi.

L’OL à la peine contre Metz en Coupe . Est ce que Dembélé ne ferait pas exprès d’être si nul ? . C’est limite faute grave . — Raymond Domenech (@RaymondDomenech) January 7, 2023

L’OL dans la douleur mais cela ne règle en rien les doutes et les insuffisances lyonnaises . On se posait la question sur la défense mais Dembélé Lacazette devant ça pose aussi question . — Raymond Domenech (@RaymondDomenech) January 7, 2023

« L’OL à la peine contre Metz en Coupe. Est ce que Dembélé ne ferait pas exprès d’être si nul ? C’est limite faute grave », « En revanche Tété lui ne le fait pas exprès », « Rien n’a changé pour cette reprise du match OL Metz, Dembélé toujours là…enfin sur le terrain. Et le pire s’avance pour les Lyonnais toujours incapables d’accélérer », « Comme prévu à Lyon, le miracle du 1er but de Barcola n’efface pas les manquements dans tous les registres de cet OL. Égalisation messine. Et c’est pas fini », « L’OL dans la douleur mais cela ne règle en rien les doutes et les insuffisances lyonnaises. On se posait la question sur la défense mais Dembélé Lacazette devant ça pose aussi question », a écrit le président de l'Unecatef qui n'a clairement pas saisi l'apport de Laurent Blanc à l'OL pour le moment.