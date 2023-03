L'OL est trop faible, il en profite un maximum

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a encore une belle chance de titre cette saison avec la Coupe de France. Bradley Barcola, en belle forme et qui bénéficie de pas mal de temps de jeu, aura sans doute son mot à dire dans la fin de saison des Gones.

L'OL connait une saison bien galère en Ligue 1. Après 27 journées disputées, les Gones sont 10èmes du championnat et bien loin de leurs ambitions de début d'exercice. Heureusement pour les Rhodaniens, ils sont encore en lice en Coupe de France, avec une demi-finale à disputer face au FC Nantes le 5 avril prochain sur la pelouse de La Beaujoire. Une rencontre forcément très attendue par les fans et observateurs de l'OL. Ce sera aussi l'occasion pour le club lyonnais de s'appuyer sur ses jeunes. Depuis le départ de Karl Toko-Ekambi à Rennes, Bradley Barcola enchaîne les rencontres. Et son rendement est plutôt bon, lui qui a inscrit 5 buts cette saison, dont 2 en Coupe de France. Aujourd'hui titulaire, le natif de Lyon surprend. C'est notamment le cas pour Nicolas Puydebois.

Barcola surprend tout le monde à Lyon

Pour la première fois de sa jeune carrière, Bradley #Barcola est dans l’Équipe type d’une journée de Ligue 1. pic.twitter.com/6RgH1CraL4 — Inside Gones (@InsideGones) March 13, 2023

Sur le plateau de Tant qu'il y aura des Gones, le consultant a en effet donné son avis sur Bradley Barcola, devenu titulaire faute de mieux à l'OL. « Il y a deux mois en arrière, on me demandait si Barcola pouvait être titulaire, je te disais clairement non. Aujourd'hui quand il n'est pas dans le onze, je me dis que ce n'est pas normal. Il s'est installé par sa fraicheur, par ce qu'il apporte dans la profondeur, par sa vitesse et sa jeunesse. J'ai l'impression que cette équipe ne peut pas se passer de Bradley Barcola et pourtant, ce n'est pas le meilleur joueur du monde... Autant qu'il en profite comme à une certaine époque, comme Job, Kanouté ou autres pour s'aguerrir. Il a la possibilité de pouvoir s'exprimer. Si ça avait été avant, il n'aurait pas pu », a notamment indiqué Nicolas Puydebois, qui sait que Barcola pourra surfer sur cette dynamique pour progresser et se montrer au plus haut niveau. En tout cas, Laurent Blanc lui fait confiance. A lui désormais de rendre la pareille.