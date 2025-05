L’OL est sur un fil, Textor avertit les joueurs

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Comme plusieurs clubs français, l’Olympique Lyonnais est dans une situation financière délicate et a plus que jamais besoin de la qualification en Ligue des Champions. Les joueurs le savent très bien.

Vainqueur face à Rennes le week-end dernier (4-1), l’Olympique Lyonnais a repris sa marche en avant dans la course à la qualification en Ligue des Champions, une semaine après la défaite inattendue à Saint-Etienne. Avant le début de la 32e journée, les Gones sont 5es du championnat avec un petit point de retard sur la quatrième place détenue par Monaco, et synonyme de qualification en barrages de la C1. Une qualification pour la coupe aux grandes oreilles est vitale pour les finances du club rhodanien, ce dont tout le monde a bien conscience à Lyon.

Les joueurs et le staff ont été prévenus par John Textor de l’enjeu économique de cette fin de saison comme l’a confirmé Paulo Fonseca en conférence de presse avant la réception du RC Lens dimanche à 17h15. « Je suis seulement l’entraîneur, je ne suis pas financeur. Mais je comprends aussi que c’est important pour le club d’arriver en Ligue des Champions car économiquement, c’est vraiment important. Mais je pense que c’est quelque chose que les joueurs ont en tête. Cette pression de gagner, l’ambition de gagner et d’atteindre nos objectifs est dans l’esprit de tous » a confié l’ancien entraîneur de l’AC Milan, avant de poursuivre.

Paulo Fonseca a conscience de l'enjeu financier

« Mais ce n’est pas quelque chose qui crée plus de pression sur les joueurs. Nous sommes un grand club qui veut gagner. Nous voulons gagner, nous voulons jouer pour gagner, indépendamment de la situation financière et économique du club. On comprend que c’est important, mais ce n’est pas quelque chose qui influence le groupe et son ambition. Pour le club, c’est très important » explique Paulo Fonseca, qui sait à quel point la pression financière est forte sur l’OL, comme sur de nombreux clubs de Ligue 1 en cette fin de saison. Les joueurs sont également au courant, à eux désormais de faire le nécessaire pour arracher une place si précieuse en Ligue des Champions. C'est indiscutablement le plus beau cadeau qu'ils peuvent faire à leur patron John Textor.