L'OL épargné par une dernière décision de Textor

Par Corentin Facy

Même s’il n’est plus le président de l’OL, John Textor reste aux commandes à Botafogo. Et l’homme d’affaires américain n’a pas l’intention d’arrêter ses petits arrangements avec Nottingham Forest.

C’est officiel depuis lundi, John Textor n’est plus le président de l’Olympique Lyonnais. L’homme d’affaires américain a été remplacé par Michele Kang, mais il reste toutefois aux manettes à Botafogo, tout fraichement éliminé de la Coupe du monde des clubs. Cela ne concerne plus directement l’OL à présent mais selon les informations de Telegraph, John Textor va de nouveau s’arranger avec son meilleur ami Evángelos Marinákis en finalisant un deal très… étonnant.

Le média britannique affirme que Nottingham Forest, club détenu par l’homme d’affaires grec de 57 ans, va bientôt finaliser la signature d’Igor Jesus, meilleur joueur et buteur hors-pairs de Botafogo, pour seulement 10 millions d’euros. Une somme anormalement basse pour l’international brésilien de 24 ans, auteur de 25 buts et 9 passes décisives la saison dernière. « Je n’imagine même pas les dettes colossales que Textor doit avoir auprès de Marinakis. Des ventes à -50% de la valeur des joueurs, des achats à +20/25M de la valeur estimée. C’est aberrant » souligne-t-on sur X où les supporters lyonnais ne comprennent définitivement plus les deals plus loufoques les uns que les autres entre John Textor et le patron de Nottingham Forest.

Igor Jesus à Nottingham pour un prix anormalement bas

Pour rappel, il était prévu que l’OL achète Danilo et Matt Turner au club anglais pour un total supérieur à 30 millions d’euros au mercato estival. Mais la relégation en Ligue 2 prononcée par la DNCG la semaine dernière a mis par terre les plans des deux hommes, qui vont à priori se concentrer sur Botafogo pour se rattraper et continuer leurs affaires. Des transferts sans aucune logique qui rappellent ceux d’Orel Mangala ou encore de Moussa Niakhaté et qui ne manqueront pas à l’OL, dont les supporters espèrent être définitivement débarrassés de tout cela à présent avec la mise en retrait de John Textor.