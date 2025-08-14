L'OL envoie un défenseur en D2 de Belgique ‍!

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

L'Olympique Lyonnais s'apprête à envoyer le latéral gauche Yacine Chaib, un des grands espoirs de son académie, en prêt du côté du RWD Molenbeek en Belgique.

John Textor a quitté la présidence de l'Olympique Lyonnais et son conseil d'administration, mais il arrive encore à s'immiscer dans des mouvements internes à sa galaxie. Dans les tuyaux depuis quelques jours, le départ de Yacine Chaib, grand espoir de l'académie lyonnaise au poste de latéral gauche, est sur le point de se finaliser. D'abord convoqué par Paulo Fonseca dans le cadre de la pré-saison, le jeune Lyonnais de 20 ans a retrouvé la réserve après un choc reçu aux cervicales. Finalement, il n'y est pas resté bien longtemps puisque le RWD Molenbeek, autre propriété d'Eagle Group, s'apprête à l'accueillir sous la forme d'un prêt.

Yacine Chaib envoyé en D2 belge

⚫️🔴 Yacine Chaib va rejoindre le #RWDM en prêt. L'arrière-gauche de l'Olympique Lyonnais s'est entraîné avec le groupe ce jeudi. Le transfert sera officialisé sous peu. Reste à voir si ce sera à temps pour être repris samedi#CPL #Mercato #OL pic.twitter.com/xbNwthhYIr — Julien Denoël (@JulienDenoel) August 14, 2025

C'est en tout cas ce qu'affirme DH Les Sports+. Le quotidien sportif belge indique que Yacine Chaib est arrivé au RWDM et s'entraine déjà avec la formation belge. Il ne manque que l'officialisation de l'opération par les deux clubs pour sceller son prêt. Le latéral gauche de 20 ans, natif de Lyon et pur produit de l'académie OL, va retrouver un joueur qu'il connait sans doute bien en la personne de Mohamed El Arouch, lui aussi ancien de la réserve rhodanienne.

En tout cas, le prêt de Yacine Chaib est clairement rendu possible grâce à l'affiliation entre l'OL et le RWD Molenbeek. La direction sportive lyonnaise compte suivre avec attention sa progression en deuxième division belge pour estimer s'il mérite, à son retour, d'intégrer le groupe professionnel ou non. Etant donné que son bail à Lyon est censé prendre fin en juin 2027, une décision pourra être prise à l'issue du prochain exercice.