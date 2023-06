L'OL en rêve, Rennes ne le retient pas

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Après une nouvelle saison décevante, l'OL est bien décidé à frapper fort sur le marché des transferts pour se relancer après deux années de crise. Le club rhodanien attend la décision d'Hamari Traoré pour entamer des discussions avec le Malien.

Quatrième de la Ligue 1, Rennes a réussi sa fin de saison en apothéose avec une qualification en Europa League. Si le club breton se réjouit de ce résultat, il faut désormais se pencher sur les départs et notamment celui du capitaine Hamari Traoré qui est en fin de contrat. Le joueur de 31 ans, présent au club depuis 2017, possède une offre de prolongation de la part de Rennes depuis plusieurs semaines mais a volontairement décidé d'attendre la fin de championnat avant de prendre une décision. L'ancien joueur du Stade de Reims est courtisé par l'OL mais également par des clubs de Premier League. Au moment de faire le bilan de la saison 2022/2023 rennaise, Florian Maurice a évoqué l'avenir de Traoré, qui a été ciblé comme une priorité par Benoit Cheyrou à Lyon, et cette piste est toujours d'actualité dans le Rhône.

Trop de respect pour pousser Traoré dehors

« Une décision sera prise dans la semaine, c'est du 50-50, c'est dans les mains d'Hamari. C'est un top joueur, un super joueur, après il y a une réflexion car derrière, j'ai un jeune joueur (Lorenz Assignon, NDLR) à qui je trouve énormément de potentiel, qui aura 23 ans cette année et qui a envie de jouer, donc on réfléchit aussi sur la possibilité de promouvoir un joueur qui, je pense, a les qualités pour jouer à ce poste-là. Hamari, on a tellement de respect envers ce qu'il a fait ou ce qu'il fera encore qu'on lui laisse l'opportunité entre guillemets de prendre son temps et d'avoir un délai de réflexion » a confié le directeur sportif du Stade Rennais en conférence de presse. L'OL espère donc que Traoré décidera de ne pas prolonger à Rennes pour prendre la direction de Lyon. Le latéral droit serait une recrue idéale pour l'OL et Laurent Blanc, notamment dans le but d'épauler Saël Kumbedi et de se qualifier pour une Coupe d'Europe la saison prochaine.