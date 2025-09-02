L’OL en plein rêve, le vestiaire se fait secouer

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Vainqueur face à l’Olympique de Marseille (1-0) dimanche soir, l’Olympique Lyonnais réussit un excellent début de saison. Les Gones parviennent à surmonter les difficultés rencontrées cet été. Mais attention à ne pas se laisser griser par l’euphorie.

Il y a encore quelques semaines, il était bien difficile d’imaginer l’Olympique Lyonnais à hauteur du Paris Saint-Germain en tête de la Ligue 1. C’est pourtant bien ce qu’affiche le classement après trois journées. Comme le Racing Club de Lens (0-1) et le FC Metz (3-0), l’Olympique de Marseille a été dominé par une séduisante équipe rhodanienne. Les hommes de Paulo Fonseca montrent un beau visage malgré l’affaiblissement du groupe pour des raisons financières.

L'avertissement de Tolisso

Etant donné le contexte, le groupe lyonnais savoure son début de saison. Mais le capitaine Corentin Tolisso tient à éviter tout excès de confiance. « C'est une bonne chose, on a réussi à faire 9 points sur 9. Il faut qu'on continue, qu'on reste humbles parce qu'on n'est arrivés nulle part, a prévenu le milieu de terrain. On doit garder cette humilité, continuer à bien travailler. Toute l'équipe tire dans le même sens. On a, chaque semaine, un très bel état d'esprit et ça s'est encore vu, avec le public qui a fait un travail extraordinaire pour nous pousser. Si on a mis ce but, c'est aussi grâce à eux. On est un peu sur un nuage en ce moment, on est contents. »

D’autant que l’Olympique Lyonnais n’a toujours pas encaissé le moindre but. « Ce qui a changé défensivement ? L'état d'esprit. Vraiment, tout le monde défend du plus haut au plus bas. Après, on ne va pas se mentir, il faut mettre un peu de mérite aussi sur Rémy (Descamps) qui fait des très bons matchs. Il l'a encore démontré avec deux grosses parades à des moments importants. Toute l'équipe fait les efforts, on est déterminés. Le coach met aussi en place certaines choses par rapport à l'adversaire et, même quand ils (les Marseillais) étaient à 11, ça marchait plutôt bien », s’est réjoui Corentin Tolisso, trop prudent pour annoncer de véritables objectifs pour son équipe.