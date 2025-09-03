Dans : OL.

Par Nathan Hanini

En cette fin de mercato, l’Olympique Lyonnais a perdu Georges Mikautadze créant un déficit offensif qui n’a pas été comblé. Malgré un début de saison parfait sur le plan comptable, certains observateurs ont revu leurs estimations à la baisse concernant le résultat probable du club rhodanien.

Depuis le début de l’été, l’Olympique Lyonnais a réussi à limiter les dégâts sur le mercato. En tentant de combler les départs des joueurs cadres, le septuple champion de France a réussi à constituer un effectif compétitif tout en réduisant sa masse salariale. Mais dans les derniers jours du mercato, Georges Mikautadze est parti. L’international géorgien (37 sélections, 20 buts) a quitté le Rhône pour rejoindre Villarreal. Une vente obligatoire de 31 millions d’euros pour l’OL. En complément, le club rhodanien a récupéré Martin Satriano au RC Lens. Après une saison marquée par une grosse blessure, l’ancien joueur de l’Inter va devoir faire oublier son prédécesseur. Un choix qui ne convainc pas tout le monde.

Un miracle pour finir dans le top 3

🦁 @walidacherchour : "Au vu de la fin de Mercato, si Fonseca fait top 4 avec l’OL, c’est un magicien." pic.twitter.com/buEuotf81P — After Foot RMC (@AfterRMC) September 2, 2025

Dans l’After Foot sur RMC, Walid Acherchour évoque la suite de la saison pour l’Olympique Lyonnais, le chroniqueur parle de miracle si Paulo Fonseca arrive à retrouver la Ligue des champions avec ce groupe en fin de saison. « Ça serait un miracle. Pour moi, Fonseca, ça serait un magicien. Et pourtant, j’ai dit en début de saison que je n’étais pas inquiet pour l’Olympique Lyonnais par rapport à ce qu'on en disait. Il y a eu du catastrophisme, on a parlé de maintien au début de l’été. Je n’en suis pas là, surtout avec les neuf points en trois matchs, » évoque-t-il avant de poursuivre. « Par contre, si Paulo Fonseca, par rapport au recrutement de Marseille, les certitudes de Monaco, le mercato agressif de Strasbourg, arrive à faire un top trois voire un top quatre. Notamment avec un trio d’attaque avec Martin Satriano, Malick Fofana, qui sera ta star, mais qui reste fragile physiquement, Karabec ou Alejandro Gomes. Si tu fais ça, en plus de jouer la Ligue Europa, sincèrement, ça serait un miracle, » explique-t-il dans la foulée. Pourtant, l’OL a réalisé un début de saison parfait sur le plan comptable avec trois victoires en autant de matchs. La formation de Paulo Fonseca va devoir conserver ce même rythme après la trêve internationale.