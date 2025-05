L’OL en Ligue 2, « ‍une probabilité extrêmement forte ‍»

Dans : OL.

Par Corentin Facy

La situation financière de l’Olympique Lyonnais inquiète les supporters et les observateurs du club rhodanien, à quelques semaines du passage de John Textor devant la DNCG pour tenter de sauver la casse.

On ignore encore à quelle place terminera l’Olympique Lyonnais dans ce championnat 2024-2025 de Ligue 1 mais à moins d’un miracle, la Ligue des Champions ne reviendra pas au Groupama Stadium l’an prochain. Un échec sportif, mais surtout un terrible coup dur financier pour le club détenu par John Textor, qui aurait bien eu besoin de cet apport économique. Car on le sait, la DNCG attend l’OL de pied ferme dans les semaines à venir, après avoir prononcé une rétrogradation en Ligue 2 à titre conservatoire et une interdiction de recrutement contre les Gones l’hiver dernier. Interrogé sur la Chaîne L’Equipe, le journaliste Régis Dupont a évoqué l’avenir du club anciennement présidé par Jean-Michel Aulas.

Et selon lui, difficile de trouver des motifs d’espoir tant la situation est critique pour l’Olympique Lyonnais. « Au jour d’aujourd’hui, la probabilité de voir l’OL être relégué administrativement en Ligue 2 est extrêmement forte puisque l’OL n’a pas apporté toutes les garanties demandées par la DNCG depuis des mois. Donc au jour d’aujourd’hui, si demain la DNCG se réunit, l’OL est administrativement relégué en Ligue 2. C’est ensuite susceptible d’appels et d’autres choses, c’est la situation aujourd’hui. Après, l’audition devant la DNCG, c’est potentiellement à partir du 20 mai que ça commence, ça peut aussi être fin juin » a confié notre confrère, interrogé dans L’Equipe de Choc, avant de poursuivre.

Régis Dupont très pessimiste pour l'OL

« D’ici là, John Textor a encore le temps d’apporter des garanties. La question, c’est pourquoi il les apporterais aujourd’hui alors qu’il n’a pas réussi à les apporter jusque-là ? Une introduction en bourse ne se fait pas en deux jours, il faut du temps pour la préparer et même si l’OL la prépare, rien ne dit que l’OL va réussir à lever les 150 ou 200 millions d’euros espérés » estime Régis Dupont, qui ne voit pas vraiment par quel miracle Lyon pourrait s’en sortir financièrement. Le journaliste a par ailleurs précisé qu’une vente du Groupama Stadium n’était pas une solution envisagée puisque le stade était déjà hypothéqué. Une vente massive de joueurs semble être la dernière issue pour tenter de s’en sortir, ce qui impliquera une baisse considérable du niveau de l’effectif la saison prochaine pour Paulo Fonseca.