L'OL en Ligue 2, un journaliste confirme le pire

Le sort de l'Olympique Lyonnais dépend évidemment des joueurs, qui disputeront un match crucial à Monaco, mais c'est surtout du côté de John Textor que les regards se tournent aussi.

Dans quelle divison jouera l'OL la saison prochaine ? Sportivement, il ne fait aucun doute que ce sera en Ligue 1, puisque l'équipe de Paulo Fonseca évolue dans les hauteurs du classement de L1. Mais forcément, la menace d'une rétrogradation en Ligue 2 existe, le gendarme financier du football français étant de plus en plus agacé de la manière dont John Textor gère les comptes de l'Olympique Lyonnais. Si certains pensent que compte tenu du dossier des droits TV et de l'attractivité de l'OL auprès du public, la DNCG n'osera pas renvoyer le club rhodanien à l'échelon inférieur, ce n'est pas l'avis d'un journaliste de L'Equipe. Arnaud Hermant pense, lui, que l'Olympique Lyonnais est réellement en grand danger, car aucun cadeau ne sera fait à Eagle Football Groupe. John Textor a pensé pouvoir dribler la DNCG, et il risque de le payer très cher au moment de passer devant l'instance qui va vérifier si les promesses faites il y a quelques mois sont tenues.

Oui, l'OL peut être envoyé en Ligue 2

OL : Eagle Football Group liquidé, un document sème la panique https://t.co/B12NKDoASt — Foot01.com (@Foot01_com) May 7, 2025

S'exprimant dans l'émission L'Equipe du Soir, le journaliste du quotidien sportif tire le signal d'alarme. « Lyon relégué administrativement ? Oui c’est tout à fait possible. Malheureusement l’OL n’en est pas à son coup d’essai en matière de différents avec la DNCG. A Lyon, il y a une incompréhension volontaire ou pas de ce que réclame la DNCG. Une qualification directe en Ligue des champions c’est 50 millions d’euros qui arrivent directement. Lyon doit trouver 175 millions d’euros et là ils vont s’assoir sur 50 millions d’euros. On sait aussi que suite au message de la DNCG sur les droits TV, ils vont devoir mettre zéro euro dans cette colonne-là dans les comptes. De même, ils ne pourront pas s’appuyer sur des projections pour les ventes des joueurs en disant qu’ils vont vendre tel joueur pour 50 millions d’euros, même s’il n’en vaut que 5. La DNCG attend un business plan réaliste et pas avec 200 millions euros de joueurs transférés. D’autant plus que les clubs savent que l’OL est dans cette position, et ils ne vont pas se précipiter pour acheter des joueurs au prix demandé. L’OL est vraiment dans une situation très complexe, même s’ils ne sont pas en cessation de paiement comme l’était Bordeaux », précise Arnaud Hermant.