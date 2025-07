L'OL en Ligue 2, un étonnant coupable désigné

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OL sera fixé sur son sort le 10 juillet après la première décision de la DNCG de reléguer le club rhodanien en Ligue 2. Une descente aux enfers qui fait les gros titres jusqu’en Espagne, où l’on accuse Jean-Michel Aulas.

Les supporters de l’Olympique Lyonnais tremblent en attendant le verdict de la commission d’appel de la DNCG le 10 juillet prochain. Selon les informations de L’Equipe, le club rhodanien doit trouver 100 millions d’euros pour passer l’obstacle du gendarme financier du football français, en plus de garantir 100 millions d’euros en plus pour le bon fonctionnement du club tout au long de la saison. Michele Kang doit donc réussir l’authentique exploit de réunir 200 millions d’euros pour maintenir l’OL en Ligue 1 et ainsi éviter la Ligue 2. De quoi faire parler de la situation des Gones jusqu’en Espagne, où le site de Marca s’est attardé sur la situation du club anciennement détenu par Jean-Michel Aulas.

117 ME reçus, l’OL est une machine à cash https://t.co/W2dTvW5LXa — Foot01.com (@Foot01_com) July 5, 2025

Justement, le média espagnol cite l’ex-président historique du club rhodanien et le désigne comme le principal coupable de ce fiasco, avant même d’évoquer le nom de John Textor, à peine cité dans l’article de notre confrère Raul Fuentes. « Après le départ de Jean-Michel Aulas, président légendaire qui a bâti un modèle de réussite basé sur les jeunes talents, le club n'a pas réussi à trouver d'investisseurs solides. S'il a laissé un héritage important, il a également laissé derrière lui une structure fragile qui a abouti à une crise sportive et financière » constate le média espagnol avant de conclure.

Jean-Michel Aulas accusé

« Ce déclin reflète également les difficultés du football français , où, hormis le PSG, peu de clubs parviennent à attirer les investisseurs étrangers, et où la Ligue 1 a perdu de la valeur en droits télévisés ». Autrement dit, avec un Jean-Michel Aulas qui a vendu à John Textor sans être certain que l’Américain était sérieux et qui plus est dans une Ligue 1 à bout de souffle financièrement, le chaos de l’OL était presque inévitable. Et c’est désormais à Michele Kang de sauver les meubles dans moins de cinq jours, avec un entretien décisif et historique pour l’Olympique Lyonnais face à la commission d’appel de la DNCG.