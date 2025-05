L'OL en Ligue 2 fin mai, c'est la panique

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Le show John Textor va devoir tenir la route lors du passage devant le gendarme financier. Les signaux sont au rouge, et des supporters lyonnais s'inquiètent vivement.

Les prochaines semaines vont être décisives pour l’avenir de l’Olympique Lyonnais. Si une qualification en Ligue des Champions aurait pu être l’arbre qui cache la forêt, la défaite face à Lens pourrait bien être l’élément déclencheur d’un problème beaucoup plus profond. La santé financière du club rhodanien inquiète beaucoup, et la DNCG risque de ne pas aimer le déroulement de ces derniers mois. Des impayés à tous les niveaux font mauvais genre, des prestataires aux anciens entraineurs en passant par les indemnités de formation. En plus de cela, les fonds copieux annoncés par l’entrée en bourse d’Eagle ou la vente des parts de Crystal Palace n’ont toujours pas lieu, et les promesses ne marchent plus alors qu’il va falloir rendre des comptes.

L'OL ne sera pas sauvé

🆕️ 𝗟𝗔 𝗗𝗘𝗥𝗡𝗜𝗘𝗥𝗘 𝗖𝗛𝗔𝗡𝗖𝗘 !



Tout va sortir dans les prochaines heures ou jours. Prud'homme, #Textor, les sanctions #FIFA/#UEFA, #DNCG, #Cherki et la clause, etc.



Certains médias important ont du sang sur les mains d'avoir couvert, et même pire, valorisé John… pic.twitter.com/JmdWRLFgDi — 𝗚𝗢𝗡𝗘𝗕𝗔𝗖𝗞 (@GonebackOff) May 5, 2025

L’agacement pointe le bout de son nez chez les supporters, comme sur le compte Gone Back, pour qui il est l’heure, très rapidement, de tirer la sonnette d’alarme sur la santé financière de l’OL et le danger que représente John Textor pour l’avenir. « La seule chose qui pourra faire bouger les choses, c'est la fronde des supporters ! La direction est persuadée que le club ne sera pas relégué car la Ligue a besoin de l'OL, mais c’est faux ! L’OL n’est absolument pas intouchable, bien au contraire ! La DNCG sera obligée de reléguer le club en l’état, le déni ne sauvera personne ! RÉVEILLEZ-VOUS ! L’OL, c’est vous, l’OL, c’est nous vos parents,grands parents, vos enfants et petits enfants », a demandé le compte suiveur de l’OL, qui déplore la passivité des groupes de supporters lyonnais devant la situation de leur club. La blague a visiblement assez duré pour certains suiveurs du club rhodanien, qui craignent une très mauvaise nouvelle à la fin du mois de mai si la situation du club ne s’arrange pas.