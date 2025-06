L'OL en Ligue 2, ce n'est pas si grave

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a récemment été relégué en Ligue 2 par la DNCG, qui n'a pas validé son budget. Les Gones ont fait appel et espèrent sauver les meubles, même si l'inquiétude est assez énorme dans la ville rhodanienne.

A Lyon, l'inquiétude est énorme depuis quelques jours et l'annonce de la relégation en Ligue 2 de l'OL. Le club a encore la possibilité de gagner son appel mais rien n'est certain pour le moment. La ville de Lyon se prépare déjà au pire et pourrait craindre les éventuelles retombées économiques qu'une descente en Ligue 2 des Gones aurait. Un cabinet spécialisé a en tout cas tenté d'examiner cet impact possible en cas de scénario du pire pour les Lyonnais.

Lyon prêt à encaisser le choc

Pour La Tribune de Lyon, Jérémie Israel, associé chez Accuracy, cabinet spécialisé dans l’accompagnement des entreprises dans leurs prises de décisions, a en effet fait le point sur la situation pour la ville de Lyon et l'OL. Pour lui, la ville s'en sortirait assez bien sans le club : « L’impact économique direct de l’ensemble des clubs pros français, c’est 2,4 milliards. Tout compris avec le direct, le direct, le périphérique c’est 5 milliards. Mais si sur des communes moyennes comme Metz, une relégation est importante pour la ville, ce ne sera pas le cas à Lyon. Des hôtels ne vont pas baisser le rideau pour ça. Il y a d’autres loisirs, d’autres activités économiques. Il y aura moins souvent des matchs avec 5 000, 10 000 personnes venues d’ailleurs pour voir Paris ou Marseille. Pau, Rodez, ce n’est pas la même chose. Par contre, il y aura toujours un derby pour faire le plein ».

Pas sûr que cela ait vraiment de quoi rassurer les fans et observateurs des Gones, qui ont en plus la crainte de voir leur équipe tomber plus bas que la Ligue 2 dans le pire des scenarii. A noter qu'en cas de simple présence en Ligue 2, le montant des droits tv pour l'OL pourrait passer de 95 millions d'euros à entre 8 et 10. De quoi revoir drastiquement le train de vie du club rhodanien.