L’OL en Ligue 2, ça va mal finir

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Dans un mois, l'OL jouera son avenir devant la DNCG et pour le moment, le contexte n'est pas plus favorable qu'à l'époque où le club avait été relégué de manière conservatoire en Ligue 2.

Interdit de recrutement et relégué en Ligue 2 de manière conservatoire en début de saison, l’Olympique Lyonnais voit tout de même une terrible menace peser sur son avenir. En janvier, le club rhodanien avait tenté de faire inverser la situation devant la commission d’appel de la DNCG. Sans succès malgré les nombreuses promesses de John Textor et les explications du modèle de multi-propriété pour faire changer la vision des choses des instances françaises. La situation financière actuelle n’est pas viable aux yeux du gendarme financier, et les dernières informations du Progrès de ce mardi soir ne vont pas rassurer les supporters de l’OL.

Deux promesses non tenues pour le moment

L’introduction d’Eagle à la bourse de New York n’a toujours pas eu lieu, tout comme la vente des parts de Crystal Palace. Deux promesses d’apport massif d’argent qui ne sont pas respectées pour le moment, alors que l’OL avait fait savoir que le prochain rendez-vous devant la DNCG était prévu pour le mois de mai 2025. Et en théorie, il va falloir que ces objectifs se remplissent pour éviter la relégation en Ligue 2, et prouver que Eagle peut financer ses projets, ses achats et ses investissements effectués sur les comptes de l’OL.

Car pendant ce temps, les questions se posent toujours sur la trésorerie du club rhodanien. Le Progrès rappelle que, malgré les promesses une nouvelle fois, Pierre Sage et son staff n’ont toujours pas reçu leurs indemnités de licenciement. Le chèque peut toujours tomber au dernier moment comme John Textor aime le faire, mais les dispositions prises au moment de son licenciement n’ont pas été respectées pour le moment. Et cela vaut aussi pour différents prestataires qui attendent toujours que l’OL règle des factures qui commencent à dater et s’accumuler. De quoi égratigner la confiance de la DNCG, qui a toujours demandé des garanties bancaires solides et les attend toujours.

Toujours aussi optimiste et sûr de lui dans ses interventions, John Textor est en tout cas attendu au tournant à la fin du mois de mai. Il se murmure qu’il attend une éventuelle qualification en Ligue des Champions pour apporter des garanties financières sérieuses. Il reste à savoir s’il s’agit d’une nouvelle promesse qu’il doit tenir, et aussi de savoir ce qu’il se passera si l’OL ne parvient pas à accrocher le Top4 de la Ligue 1.