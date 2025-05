L’OL en force, Deschamps est un grand fan

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Dans sa liste dévoilée mercredi, Didier Deschamps a inclus quatre joueurs formés à l’Olympique Lyonnais. Une grande fierté pour le club rhodanien qui fait partie des principaux viviers du sélectionneur de l’équipe de France.

Confronté à quelques absences, et toujours prêt à accueillir de nouveaux venus, Didier Deschamps a dévoilé une liste inhabituelle mercredi. Avant le Final Four de la Ligue des Nations, avec une demi-finale à disputer contre l’Espagne le jeudi 5 juin, le sélectionneur de l’équipe de France a offert une première convocation à Pierre Kalulu, le défenseur polyvalent de la Juventus Turin qui profite en partie du forfait de Jules Koundé, et au milieu offensif Rayan Cherki.

De Meyzieu à Clairefontaine 🔴🔵➡️🇫🇷



La fierté des nôtres 💫 pic.twitter.com/SmximKSIbc — Olympique Lyonnais (@OL) May 21, 2025

Ces choix sont loin d’être anecdotiques pour l’Olympique Lyonnais. En plus de Malo Gusto et de Bradley Barcola, les deux nouvelles têtes font partie des quatre appelés formés au club rhodanien. C’est évidemment une grande fierté pour le sixième de Ligue 1 qui a publié des photos de ses internationaux pendant leur formation. Le réseau social X a aussi permis à Jean-Michel Aulas de vanter le centre de formation des Gones.

Aulas vante l'académie lyonnaise

« Formidable arrivée en force de l’académie OL en équipe de France avec quatre de ses ex-pensionnaires : une génération dorée qui constituait un des actifs les plus importants de notre Olympique Lyonnais, a souligné l’ancien président rhodanien. Une mention particulière à notre joueur Rayan Cherki qui, je l’avais suggéré, a le talent pour aller tout en haut. » Attendu chez les Bleus depuis plusieurs mois, le meneur de jeu devient le 18e joueur de l’Olympique Lyonnais convoqué par Didier Deschamps depuis sa nomination en 2012. Un seul autre club de Ligue 1 fait aussi bien, il s’agit du Paris Saint-Germain. Là encore, le club de John Textor a de quoi être fier de cette statistique flatteuse.