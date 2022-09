L’OL en difficulté, Caqueret assume ses envies d’ailleurs

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Seulement huitième de Ligue 1 au terme de l’exercice 2021-2022, l’Olympique Lyonnais ne dispute pas de coupe d’Europe cette saison. L’absence de compétition européenne a pesé dans la réflexion de Maxence Caqueret qui a sérieusement envisagé un départ avant sa prolongation.

La tentation était bien réelle pour Maxence Caqueret. Alors qu’il s’approchait de sa dernière année de contrat, le milieu de l’Olympique Lyonnais avait pris le temps de la réflexion face aux propositions de ses dirigeants. Le joueur formé au club rhodanien souhaitait obtenir toutes les garanties sportives et financières avant de prolonger. Dans le cas contraire, comme certaines rumeurs l’indiquaient, un départ était bel et bien envisagé.

Aulas a convaincu Caqueret

« C’est vrai que j’ai réfléchi à partir cet été, sachant qu’on n’a pas de Coupe d’Europe et qu’on n’a pas réussi notre meilleur début de saison, a confirmé Maxence Caqueret dans un entretien accordé au Parisien. Mais la confiance du président Aulas et du staff m’a convaincu de prolonger. Lyon est le club où j’ai grandi, où j’ai envie de gagner, ça m’a boosté pour rester. » Malheureusement pour lui, une blessure l’a ralenti trois semaines avant le début du championnat.

« Ça a été un début de saison compliqué pour moi, a reconnu le Lyonnais. Au bout d’une semaine de reprise, j’ai eu cette entorse à la cheville qui m’a éloigné des terrains pendant plus d’un mois. C’était très frustrant, pas forcément facile à digérer. Mais aujourd’hui, j’enchaîne les matchs, je me sens de mieux en mieux physiquement et c’est le plus important même si je dois encore progresser. » Plus que ses performances individuelles, ce sont surtout celles de l’équipe qui provoquent des inquiétudes et surtout des critiques.

« On sait comment ça se passe… Quand on gagne, on est les meilleurs et quand on perd les critiques fusent. C’est à nous, joueurs comme coach, de nous concentrer sur notre travail et faire beaucoup mieux. On a l’effectif pour être au top, pour remonter au classement et faire partie des trois premiers. Ce n’est qu’une question de temps, je pense. On le sait, on n’est pas à la hauteur des attentes. La sélection arrive au bon moment pour se ressourcer et repartir sur de bonnes bases », a annoncé l’international Espoirs français après les trois défaites consécutives de l'Olympique Lyonnais.