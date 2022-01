L'OL en crise, Aulas dans son meilleur rôle

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Avec le départ de Juninho, le président Jean-Michel Aulas est de retour aux premières loges à l’Olympique Lyonnais.

En retrait lors du mandat de Juninho au poste de directeur sportif, Jean-Michel Aulas est de retour aux affaires. Dans un entretien accordé à Europe 1, le président de l’OL a montré qu’il revenait sur le devant de la scène médiatique avec une petite bombe lâchée au sujet de Laurent Blanc, toujours dans le viseur de Lyon dans le cas où Peter Bosz viendrait à être remercié d’ici la fin de la saison. Sur l’antenne de RMC, le journaliste Stéphane Guy a analysé la situation difficile de l’Olympique Lyonnais. Et pour l’ancien de Canal +, deux scénarios sont possibles. Soit le retour de Jean-Michel Aulas en première ligne s’avère être une bonne nouvelle. Soit le président de l’OL a fait son temps et enchaîne avec de nouvelles décisions polémiques, ce qui pourrait avoir de graves conséquences sur le club rhodanien à court terme.

Aulas n'arrive pas à déléguer

@Europe1 @JacquesVendroux merci de répondre clairement aux marchands de malheurs et d’informations bidonnées …. Nous sommes tous ensemble à l’OL tournés avec confiance vers l’atteinte de nos objectifs … — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) January 14, 2022

« Je trouve que la première partie du mandat de Peter Bosz est catastrophique. Surtout, la courbe est catastrophique c’est-à-dire que plus on avance, moins on avance du côté de l’OL. Peut-être que la bonne nouvelle pour les Lyonnais, c’est que Jean-Michel Aulas est de retour. Lyon est grand et actif que lorsque Jean-Michel Aulas est fort vu qu’il n’arrive pas à déléguer. Quand il se met en retrait, c’est loin d’être aussi bien que lorsqu’il est aux premières loges. Il sent que son club est en grand danger et qu’une nouvelle saison sans Ligue des Champions leur pend au nez. Rien ne va à l’OL donc c’est une bonne nouvelle de voir Aulas de retour. A moins que le camarade Jean-Michel Aulas ait fait son temps car il y a quand même eu des décisions catastrophiques de sa part depuis plusieurs mois. J’émet des hypothèses, je me dis qu’on est peut-être à un instant de vérité de l’histoire de Lyon » a lancé Stéphane Guy, qui se pose de nombreuses questions sur l’avenir de l’OL et qui demeure pour l’instant assez inquiet pour le club rhodanien.