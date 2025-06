L’OL en chute libre, les résultats font peur

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Relégué administrativement en Ligue 2 par la DNCG, l’Olympique Lyonnais a lui-même précipité sa chute entamée il y a quelques années. Sur les cinq dernières saisons, force est de constater que le club rhodanien ne fait plus partie des références en Ligue 1.

La colère des supporters de l’Olympique Lyonnais est tout à fait compréhensible. Il y a quelques années, jamais les fans des Gones n’auraient imaginé leur équipe rétrogradée en Ligue 2 par la DNCG. Ces fidèles du Groupama Stadium, et auparavant de Gerland, ont connu des périodes beaucoup plus glorieuses. Bien avant de réclamer le départ du président et propriétaire John Textor, ces amoureux du club rhodanien l’avaient accompagné au sommet de la Ligue 1 entre 2002 et 2008.

OL : Plus d'un millier de manifestants réunis contre Textor https://t.co/eycbnjfm2d — Foot01.com (@Foot01_com) June 28, 2025

Une suprématie durant laquelle l’Olympique Lyonnais s’était fait une solide réputation en Ligue des Champions. Par la suite, les choses se sont compliquées mais le club longtemps dirigé par Jean-Michel Aulas s’était maintenu parmi les meilleures équipes du championnat français. Du moins jusqu’à l’exercice 2018-2019. A partir de la saison suivante, l’Olympique Lyonnais n’a plus jamais terminé sur le podium de Ligue 1. La statistique est accablante pour une formation habituée à jouer les premiers rôles, et dont l’objectif reste une qualification en Ligue des Champions chaque année.

La série accablante de l'OL

Ces dernières saisons, les Gones en sont loin, eux qui viennent de terminer successivement 7es, 4es, 8es, 7es et deux fois 6es. Il est clair que l’Olympique Lyonnais traverse une phase de déclin. Et sans prendre la défense de John Textor, on constate que cette période négative a commencé bien avant la prise de pouvoir de l’Américain en décembre 2022. Certains diront que le successeur de Jean-Michel Aulas n’a rien arrangé, et ils n’auront pas forcément tort puisque le patron de la société Eagle Football a précipité la chute du club jusqu’en Ligue 2.