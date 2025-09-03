L'OL écrabouille Textor et la menace Botafogo

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Michele Kang a beau avoir pris le pouvoir à l'Olympique Lyonnais, l'ombre de John Textor plane toujours au-dessus du Groupama Stadium. L'homme d'affaires estime que l'OL doit de l'argent à Botafogo, mais il s'est fait recadrer.

Devenue l'idole des supporters lyonnais, Michele Kang a vécu un vrai moment de communion avec les fans de l'OL dimanche soir après la victoire contre l'OM. Visiblement très à l'aise dans ce rôle de patronne de l'équipe masculine, la femme d'affaires a ramené de la sérénité dans un club qui était à la dérive depuis le rachat par John Textor. Tandis que ce dernier ne met évidemment plus les pieds à Lyon, c'est de loin qu'il inquiète un peu l'Olympique Lyonnais. Textor estime que l'OL doit 65 millions d'euros à Botafogo, l'Américain estimant avoir rendu service à Lyon en vendant des joueurs à des prix bradés pour l'aider devant la DNCG. Face à cette menace, les dirigeants actuels du club rhodanien n'ont aucune inquiétude comme l'a confirmé Jean-Michel Aulas.

La page Textor tournée à l'OL

Répondant au média Carré, l'ancien propriétaire de l'Olympique Lyonnais s'est voulu très rassurant concernant cette menace de John Textor via Botafogo. Avouant qu'il était heureux que Michele Kang remplace l'homme d'affaires américain, à qui il avait vendu l'OL, Jean-Michel Aulas est également revenu sur cette séquence. « Cela a été une période de souffrance terrible, car je me sentais non pas responsable, mais avec une responsabilité. Je l’ai dit et je le redis, j’ai été obligé de vendre. Et je n’avais pas choisi John Textor. Cette période de gestion de John Textor a été cauchemardesque, avec des prises de décision qui étaient parfois géniales, il faut le reconnaître, comme avec Pierre Sage, et puis après des changements d’orientation. Tout cela a coûté beaucoup d’argent à l’Olympique Lyonnais, car il a consommé tous les actifs du club. Merci à Michele (Kang) et ses administrateurs, cela change tout, a expliqué Jean-Michel Aulas, avant de rassurer les supporters lyonnais. La demande de Botafogo par rapport à l’OL ? Je ne peux pas vous livrer des informations internes, c’est à Michele Kang d’en parler. Mais ne vous faites pas de soucis par rapport à Botafogo. »

Visiblement, la menace de John Textor via le club brésilien n'est pas considéré de manière sérieuse par Jean-Michel Aulas, lequel a forcément des informations très solides en provenance de l'Olympique Lyonnais. À voir soir si Textor laissera tomber, ou si la justice le renverra dans les cordes par rapport à cette demande de 65 millions d'euros.