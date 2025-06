L’OL doit payer pour augmenter le prix de Cherki

Dans : OL.

Proche d’un départ, Rayan Cherki se retrouve en conflit avec l’Olympique Lyonnais. En se basant sur une clause négociée l’été dernier, le milieu offensif estime que ses dirigeants doivent lui verser une indemnité pour avoir refusé l’offre de Manchester City.

Etincelant pour ses débuts en équipe de France, Rayan Cherki n’était absolument pas perturbé. Le milieu offensif buteur et passeur décisif contre l’Espagne (défaite 5-4) jeudi a pourtant de quoi se laisser distraire. Convaincu par les arguments du manager Pep Guardiola, le nouvel international tricolore souhaite rejoindre Manchester City. Mais la situation se complique et des tensions apparaissent avec l'Olympique Lyonnais.

Le litige vient de la fameuse clause négociée l’été dernier. Au moment de sa prolongation jusqu’en 2026, Rayan Cherki et le club rhodanien s’étaient entendus sur un bon de sortie à 22,5 millions d’euros. C’est exactement le montant de l’offre des Citizens qui a pourtant été refusée. L’Olympique Lyonnais attend une meilleure proposition. Mais d’après le clan du joueur, un refus de vendre au prix fixé entraîne une pénalité de 3 millions d’euros à verser au Gone. Le meneur de jeu et son entourage réclament donc l’indemnité. Mais selon les informations du Progrès, la direction considère que cet accord n’existe plus depuis l’été dernier, lorsque Lyon avait déjà refusé une offre de 22,5 millions d’euros du Borussia Dortmund pour Rayan Cherki.

Un dilemme pour Man City

Le jeune talent avait alors accepté la décision de ses dirigeants sans pour autant réclamer les 3 millions d’euros. Quelques mois plus tard, le pur produit lyonnais, que l’on annonce d’accord ou presque avec Manchester City, ne compte pas se laisser faire. C’est donc un véritable bras de fer qui se dessine entre les deux parties. Une situation compliquée pour les Skyblues qui pourraient être tentés d’attendre l’évolution du conflit. Sauf si la concurrence d’autres courtisans les incite à boucler le transfert au plus vite.