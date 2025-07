L'OL doit garder Fofana, il va faire un carton

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL devrait vivre un été bien mouvementé. Si le club rhodanien évoluera bien en Ligue 1 la saison prochaine, les Gones doivent toujours assainir leurs finances.

L'Olympique Lyonnais sera bien en Ligue 1 la saison prochaine et peut donc logiquement souffler. De plus, John Textor n'est plus présent chez les Gones, ce qui devrait quelque peu détendre l'atmosphère. Cependant, l'OL sait que certains sacrifices seront à faire cet été lors du marché des transferts. Cela a déjà été le cas avec des départs importants. Et ça pourrait bien continuer. Ces dernières heures, une information forte est sortie dans la presse, à savoir que l'OM voudrait passer l'action pour s'offrir les services de Malick Fofana. De quoi bien évidemment déclencher une réaction forte de la part des fans des deux équipes. Pour certains observateurs, l'OL ne doit absolument pas vendre l'international belge, peu importe l'équipe intéressée.

Fofana vendu, l'OL ne doit pas faire cette erreur ?

Ces dernières heures via son compte X, le journaliste Jordan Allouche a notamment indiqué au sujet de Fofana : « Sans Lacazette, ni Cherki, Malick Fofana a tout intérêt à rester à l’OL pour vivre LA plus grande saison de sa carrière et passer dans une autre dimension. Il a le potentiel pour prendre les rênes de l’attaque et devenir le visage de Lyon en France et en Europe cette saison ». Si l'OL est conscient de l'importance du joueur belge, une très belle offre pourrait faire craquer la direction des Gones, qui a besoin de liquidités pour assurer son avenir au plus haut niveau. Les fans lyonnais ne sont sans doute pas au bout de leurs peines cet été et encore pas mal de rumeurs tourneront autour de l'OL. Pourtant, les pensionnaires du Groupama Stadium se devront de garder un certain équilibre avec notamment la Ligue Europa à jouer dans quelques semaines.