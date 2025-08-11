L'OL divise sa masse salariale par trois

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Comme promis par les nouveaux dirigeants à la DNCG, l’OL a fait de gros efforts financiers pour rester dans les clous de l’instance financière. La masse salariale a notamment été divisée par trois en quelques semaines.

Tout proche du précipice il y a de cela quelques semaines, l’Olympique Lyonnais a redressé la barre sur le plan financier depuis le départ de John Textor et l’arrivée aux commandes de la nouvelle présidente Michele Kang. Le projet a considérablement évolué et porte désormais sur l’achat de jeunes joueurs à fort potentiel mais à prix réduit. La preuve, l’OL a acheté Tyler Morton, Pavel Sulc, Ruben Kluivert et Afonso Moreira pour un total inférieur à 25 millions d’euros. Dans cette lignée, Adam Karabec devrait suivre. Un moyen pour Lyon de renforcer son effectif avec des joueurs achetés pour des prix raisonnables, mais aussi et surtout de réduire de manière considérable sa masse salariale.

Avec les départs de gros salaires comme Lacazette, Veretout, Cherki, Perri ou encore Thiago Almada et les arrivées de jeunes joueurs issus de championnats inférieurs, l’OL a fait fondre sa masse salariale comme le rapporte L’Equipe qui explique que celle-ci est passée de 160 à 55 millions d’euros. De gros efforts ont donc été réalisés par le board lyonnais pour satisfaire les attentes de la DNCG et adopter une politique salariale plus cohérente et moins dépensière.

La masse salariale est passée de 160 à 55 ME

« Mais on est Lyon donc on se doit d'être ambitieux. Ça ne veut pas dire parler de Ligue des champions, mais ça veut dire faire mieux que la saison dernière » explique le responsable du recrutement Matthieu Louis-Jean dans L’Equipe. Autrement dit, l’OL a pour mission de faire mieux que la saison dernière avec un effectif bien moins expérimenté et dont la masse salariale a dégringolé. Une sacrée mission que Paulo Fonseca tentera de mener à bien en développant de jeunes joueurs à fort potentiel dans l’espoir qu’ils explosent pour permettre à Lyon de jouer les premières places et d’espérer de grosses reventes dans les mois à venir.