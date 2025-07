L'OL dit adieu à l'un de ses plus gros salaires

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'Olympique Lyonnais a dit adieu à Jordan Veretout ce samedi puisque le milieu va signer à Al Arabi au Qatar. L'ancien marseillais part avec son gros salaire, ce qui n'est pas plus mal pour les Gones et pour leur comptable surtout.

Samedi, les joueurs de l'Olympique Lyonnais ne pensaient pas qu'au match contre Villefranche Beaujolais, le premier de leur préparation estivale. Ils avaient aussi Jordan Veretout en tête. Le milieu de terrain va bientôt les quitter pour signer à Al Arabi au Qatar. Quelques heures avant son départ pour le Golfe, il était au Groupama Training Center pour saluer une dernière fois ses futurs ex-coéquipiers selon Le Progrès. Les protagonistes de ce rendez-vous étaient sans doute un peu émus. Si des petites larmes de tristesse ont peut-être coulé sur certaines joues, l'heure était plutôt au soulagement pour le comptable de l'OL.

L'OL a perdu 3 de ses 5 principaux salaires cet été

En effet, Jordan Veretout faisait partie des Gones les mieux payés la saison dernière. Arrivé dans le Rhône l'été dernier, il touchait 300 000 euros bruts mensuels. Une rémunération très embêtante pour un club qui doit se serrer la ceinture depuis son passage devant la DNCG. Pas toujours titulaire, le milieu est actuellement le troisième salaire du club au moment de son départ. Seuls Corentin Tolisso (450 000 euros) et Nemanja Matic (400 000 euros) gagnent plus que lui. Moussa Niakhaté touche lui le même salaire que Veretout.

La masse salariale de l'OL va bien dégonfler dans les prochains jours. C'est d'autant plus le cas que les Gones ont perdu le troisième joueur du top 5 de leurs plus gros salaires depuis le début de l'été. Avant Veretout, Alexandre Lacazette (500 000 euros) et Rayan Cherki (330 000 euros) ont aussi plié bagage. Preuve que Lyon a bien compris le message après avoir frôlé la descente en Ligue 2 il y a quelques jours seulement.