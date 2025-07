L'OL dévoile son maillot, les supporters n'attendent qu'une chose

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

En attendant la prochaine audience en appel devant la DNCG, l'Olympique Lyonnais prépare sa saison comme si de rien n'était. Le club a dévoilé le maillot domicile 2025-2026, mais les supporters sont pour le moins réticents à l'idée de l'acheter pour le moment.

Les supporters des Girondins de Bordeaux ont bien connu cette situation. Sans savoir exactement à quoi ressemblerait l'avenir de leur club au moment de la rétrogradation en Ligue 2, il était difficile de se projeter dans l'acquisition de merchandising du club. Avec l'Olympique Lyonnais, c'est exactement le même constat. La DNCG a confirmé la descente administrative du club rhodanien en deuxième division et attend désormais les nouveaux éléments en vue de la prochaine audience en appel. En attendant, le service communication de l'OL continue d'agir comme si l'avenir n'était pas terrifiant. Le maillot domicile pour la saison prochaine vient d'être dévoilé, et les supporters lyonnais sont encore très réticents à l'idée de se l'offrir. En cause, l'incertitude quant au badge qui sera brodé sur la manche de la tunique, et l'avenir de leur club par conséquence.

L'OL en Ligue 1 ou en Ligue 2 ? Les supporters attendent

L'OL revendu, tout est sur la table https://t.co/Mhyw6H5fdH — Foot01.com (@Foot01_com) July 8, 2025

Après la mise en vente du maillot domicile 2025-2026 et la communication du club sur les réseaux sociaux, les supporters lyonnais ont fait connaître leur avis sur le fait d'acheter ou non le maillot. « Quel badge sur la manche ? », « A quand le patch Ligue 2 ? », « Il est magnifique mais bon, 120 euros pour de la Ligue 2 », « Beau maillot mais le bilan est déposé… », lit-on sous le post X du club. Si certains supporters ont fait part de leur inquiétude logique quant à l'avenir de l'OL, d'autres espèrent surtout que le maillot sera moins cher en cas de descente en Ligue 2. En attendant, la prochaine étape cruciale avant de savoir quel badge les maillots lyonnais arboreront a lieu ce mercredi 9 juillet, nouvelle date de l'audience en appel.