L'OL devait 2.000 euros et ne répondait plus, la FIFA a frappé

Par Claude Dautel

La FIFA a placé ce lundi l'Olympique Lyonnais sur sa liste des clubs interdits de recrutement. L'OL fait savoir que le problème était réglé et qu'il portait sur une somme ridicule.

L'instance mondiale du football ne rigole pas, et ce lundi, lorsque le nom de l'Olympique Lyonnais est apparu sur le site de la FIFA comme étant interdit de recrutement, cela ne sentait pas bon pour le club de John Textor, accusé de ne pas avoir respecté les règlements ou ne pas avoir respecté des engagements financiers. Mais, en réponse à cette décision officielle, l'OL a fait savoir à L'Equipe qu'il ne fallait pas paniquer. En effet, cette inscription sur la liste noire ne serait due qu'à un paiement de 2.000 euros qui n'avait pas été fait en temps et en heure. De plus, l'Olympique Lyonnais n'aurait pas répondu à plusieurs messages de la FIFA sur cette dette de 2.000 euros, ce qui aurait poussé l'instance à frapper fort. A priori, tout cela est la faute à une désorganisation totalement défaillante au sein du club rhodanien, mais l'OL affirme avoir pris ce dossier au sérieux.

L'OL devait 2.000 euros, la FIFA s'est fâchée

Les coupables sont trouvés selon la direction de l'Olympique Lyonnais. « Nous avons examiné certaines procédures internes au cours des dernières semaines et ce problème en faisait partie. Nous avons mis en place de nouvelles procédures pour l'avenir », a fait savoir l'OL au quotidien sportif. L'Olympique Lyonnais affirme que ces 2.000 euros, liés à des d'indemnités de transfert, ont été rapidement remboursés et que l'affaire est donc close. On va toutefois attendre que la liste de la FIFA soit mise à jour pour savoir si cela est effectivement le cas. Car l'OL avait également évoqué un dysfonctionnement interne au sujet de l'absence de transmission dans les délais de son dossier pour enregistrer sa licence européenne afin de participer à une coupe d'Europe la saison prochaine. Là encore, Lyon affirme avoir tout réglé ces derniers jours.