L'OL déjà chaud pour remplacer Mikautadze ‍?

L’Olympique Lyonnais s’agite sur cette fin de mercato. Le club rhodanien doit encore vendre certains éléments. Des renforts sont également à l’étude. Le septuple champion de France s’est renseigné concernant Martin Satriano du côté du RC Lens.

L’Olympique Lyonnais pourrait perdre Georges Mikautadze dans les derniers jours du mercato. L’ancien attaquant du FC Metz est pisté par quelques écuries notamment en Espagne. L’international géorgien n’a pas encore quitté les bords du Rhône, mais l’Olympique Lyonnais réfléchit déjà à un potentiel remplaçant. Dans cette optique, le club rhodanien est allé aux renseignements du côté d’une formation de Ligue 1 ces dernières heures.

L’OL pense à Satriano

❗️L’OL a pris ces derniers jours la température auprès de Lens pour Martín Satriano



Selon Foot Mercato, l’OL s’est renseigné auprès du RC Lens pour Martin Satriano. L’ancien joueur de l’Inter Milan était déjà présent au sein du club artésien la saison dernière. Mais après une rupture des ligaments croisés, l’Uruguayen n’a disputé que sept matchs lors de l’exercice 2024/2025. Cependant, les Sang et Or ont levé l’option d’achat de cinq millions d’euros pour l’attaquant de 24 ans. Pierre Sage ne l’a néanmoins toujours pas utilisé cette saison. L’ancien joueur de Brest pourrait donc déposer ses valises sur les bords du Rhône en cas de départ de Georges Mikautadze. Il ne reste plus que quelques jours au septuple champion de France pour éclaircir sa situation.

Pour rappel, le mercato fermera ses portes en France ce lundi à 20h. Aucun élément néanmoins sur un possible accord. Foot Mercato précise que l’OL a simplement pris des renseignements sur le joueur. À 24 ans, Martin Satriano espère retrouver du temps de jeu cette saison pour véritablement lancer sa carrière. Malgré un bon passage du côté de Brest, le jeune uruguayen doit être lâché par les blessures pour trouver de la régularité.