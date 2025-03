L'OL défie un chat noir dans son hôtel

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Après un dernier entraîneur à Décines, l'Olympique Lyonnais est attendu mercredi après-midi à Bucarest avant son match d'Europa League. Pour ce déplacement en Roumanie, l'OL a choisi un hôtel bien connu de l'équipe de France.

Organiser un déplacement n'est pas chose facile, et les superstitions n'existent plus lorsqu'il s'agit de poser ses valises dans un hôtel pour une nuit avant un match, aussi important soit-il. Alors que l'Olympique Lyonnais joue jeudi contre le Steaua Bucarest son match aller des huitièmes de finale d'Europa League, c'est une délégation de 44 personnes qui prend l'avion vers la Roumanie, les joueurs rejoindront ensuite l'hôtel qui a été choisi par Julien Sokol, team manager de l'OL après une visite de cinq établissements à Bucarest. Ce dernier, dans Le Progrès, explique que finalement, il a retenu l'hôtel où l'équipe de France a séjourné lors de l'Euro 2021 la veille du match contre...la Suisse. Une rencontre qui s'est soldée par l'élimination des Bleus après une séance des tirs au but et un dernier tir de Kylian Mbappé repoussé par le gardien suisse.

L'OL doit vite aller au stade et vite repartir

▪️ Première confrontation entre l'OL et le FCSB (nouveau nom)

▪️ Rayan Cherki sur le podium des meilleurs passeurs



🧠 Voici les statistiques à connaître avant #FCSBOL 👇 — Olympique Lyonnais (@OL) March 5, 2025

Pour le membre du staff de l'Olympique Lyonnais, ce choix étant évident malgré tout. « Il m’avait été conseillé par mes homologues de l’équipe de France, à moins de 30 minutes de l’aéroport de Baneasa et assez proche du stade aussi. L’idée c’est d’avoir un ou deux étages pour nous, ou une aile de l’établissement, donnant sur un endroit calme. On ne recherche pas le luxe, mais du confort, comme une salle pour les repas, une pour les intendants et le matériel, une autre pour les débriefings », précise, dans les colonnes du quotidien régional, Julien Sokol, qui explique qu'il faut aussi tenir compte du retour rapide de la délégation lyonnaise en France une fois la rencontre terminée, un facteur essentiel pour que Paulo Fonseca et ses joueurs soient à Lyon le plus rapidement possible. Espérons tout de même que l'hôtel choisi par l'OL ne deviennt pas maudit pour le football français.