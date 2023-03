L'OL défie le Real Madrid pour un crack brésilien

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL espère bien réaliser quelques jolis coups l'été prochain lors du mercato. Parmi les profils appréciés par la direction des Gones : Vinicius Tobias.

L'OL a encore de belles choses à jouer en cette fin de saison. Les hommes de Laurent Blanc ont en ligne de mire une victoire en Coupe de France, ce qui leur permettrait également de participer à la prochaine Ligue Europa. De quoi renflouer les caisses du club mais aussi de pouvoir attirer des joueurs séduisants l'été prochain lors du mercato. L'OL sait que sa cellule de recrutement devra faire quelques coups bien sentis. Parmi les joueurs que les Rhodaniens apprécient, on peut citer Vinicius Tobias, qui régale sous le maillot du Real Madrid B.

L'OL se penche sur le remplaçant de Gusto

🚨| L’Olympique Lyonnais S’INTÉRESSE à Vinicius Tobias 🇧🇷. ✅🎯



✅ Le Real Madrid veut qu’il fasse la pré-saison avec l’Équipe première.



⌛️Le club prendra une décision pour un possible prêt ensuite.@defcentral #RealMadrid pic.twitter.com/R7RjGTNAG3 — RMadrid actu 🇫🇷 (@RMadrid_actu) March 28, 2023

Le jeune Brésilien, qui évolue au poste de latéral droit, enchaine les matchs de qualité, lui qui est prêté depuis quelques mois par le Shakhtar en raison de la guerre qui frappe l'Ukraine. Ses bonnes prestations pousseraient, selon Defensa Central, le Real Madrid à envisager un transfert définitif ou un nouveau prêt. Car l'objectif est de faire baisser le montant de 18 millions d'euros demandé par le club ukrainien pour garder leur joueur. Problème pour le club merengue, d'autres clubs s'intéressent aussi à Vinicius Tobias. Et parmi eux : l'OL. Les Gones ne pourront plus compter sur Malo Gusto la saison prochaine et sont à la recherche de son remplaçant. Le profil de Tobias plait beaucoup à Lyon, qui pourrait lui offrir une place de choix dans son effectif. Si le Brésilien était encore cantonné à une place chez les jeunes au Real Madrid, il pourrait se laisser tenter par une expérience en France en enchainant les matchs en Ligue 1, voire plus si l'OL joue la prochaine Ligue Europa. Defensa Central rajoute que le Real Madrid veut qu’il fasse la pré-saison avec l’équipe première avant de prendre une décision concernant Vinicius Tobias. Tout n'est pas perdu dans ce dossier pour les Gones.