L’OL déclenche une polémique et attaque la FFF

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Mardi soir, l’Equipe de France féminine a très largement battue la Grèce en match de qualification pour la prochaine Coupe du monde.

L’équipe de Corine Diacre n’a pas tremblé pour gagner cette rencontre sans grand enjeu, dans la mesure où les Bleues sont assurées de participer à la prochaine Coupe du monde. Au vu du faible enjeu de la rencontre et du calendrier infernal imposé aux joueuses professionnelles, l’Olympique Lyonnais avait d’ailleurs demandé à la FFF de ménager certaines de ses joueuses. Une considération que Corine Diacre n’a pas vraiment pris en compte puisque Griedge Mbock était par exemple titulaire. Malheureusement pour la France et pour l’OL, la défenseuse de 27 ans s’est gravement blessée avec une luxation du genou droit qui va la tenir éloignée des terrains pendant au moins six mois. Une blessure largement évitable qui a provoqué la furie de l’Olympique Lyonnais, dont les dirigeants se sont directement attaqués à la FFF et au staff de l’Equipe de France féminine dans un communiqué officiel.

L'OL avait mis la FFF en garde pour ses joueuses

« L’Olympique Lyonnais tient à apporter tout son soutien à Griedge Mbock dans cette période difficile et souhaite préciser qu’il avait expressément demandé à la Fédération Française de Football de ménager ses joueuses pour ces deux rencontres sans enjeu, au vu du calendrier chargé et des nombreux matches disputés cette saison dans les différentes compétitons nationales et internationales. A titre d’exemple, Griedge Mbock a joué 40 matches officiels depuis septembre 2021. L’Olympique Lyonnais rappelle enfin qu’il mettra, comme à chaque fois, tout en œuvre pour permettre à sa joueuse de retrouver son meilleur niveau dans les mois à venir et apporter toute son aide au groupe de Sonia Bompastor, dont les ambitions sont toujours très élevées cette saison » a publié le club lyonnais, dont les dirigeants sont très énervés de voir que la Fédération Française de Football n’a absolument pas pris en compte les demandes du club dans un contexte où le calendrier est très chargé, tandis que les matchs de l’Equipe de France féminine ne relevaient pas d’un grand enjeu.