L’OL déchire son plus énorme atout

Dans : OL.

Par Nathan Hanini

Le 16 juin dernier, la Fédération française de football a dévoilé le classement des centres de formation des clubs du football français. Un constat parmi tant d’autres, l’Olympique Lyonnais continue de régresser. Le club rhodanien n’est plus sur le podium et les jeunes joueurs ont de moins en moins de temps de jeu.

L’Olympique Lyonnais est depuis plusieurs semaines tournée vers le 24 juin prochain et son audition capitale devant la DNCG. Le club septuple champion de France veut faire lever sa relégation administrative prononcée par la DNCG l’hiver dernier. En constante régression au niveau des résultats sportifs, l’OL l’est également dans le domaine de la formation. Depuis plusieurs décennies, le club rhodanien faisait partie des meilleurs centres de formation d’Europe. En 2025, le club n’est même plus dans le top 3 français, mais surtout les jeunes ont moins de temps de jeu en équipe première. Une diminution à l'image de la situation sportive depuis quelques années.

Des jeunes sans temps de jeu

Dans le rapport de la Fédération française de football, l’OL se classe quatrième derrière Rennes, leader, le PSG et Monaco. Le club de John Textor est talonné par Toulouse et le Havre. Une constante baisse de régime depuis plusieurs saisons. Meilleure formation française en 2021, le club chute dans ce domaine depuis quatre ans. Pire encore, le temps de jeu des jeunes de l’académie est risible contrairement aux autres saisons.

Avec seulement 2 étoiles et demie dans la notation de temps de jeu en équipe première, Lyon se classe à peine dans le top huit en Ligue 1. Uniquement trois jeunes joueurs ont pu faire leurs débuts cette saison avec l’OL font remarquer nos confrères d'Olympique et Lyonnais : « Et parmi ces trois, un est arrivé tout droit d'Angleterre à l'été 2024 en la personne d'Alejandro Gomes Rodriguez » Une tendance qui devra être inversée si le septuple champion de France veut retrouver les sommets au sein des formations françaises.