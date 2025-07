L'OL déchire le contrat de John Textor

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL évoluera bien en Ligue 1 la saison prochaine après avoir sauvé sa peau devant la DNCG. Mais les Gones ne veulent plus reproduire les erreurs du passé.

A Lyon, le soulagement est énorme. L'OL va rester en Ligue 1 et est désormais sous la houlette de Michele Kang. La présidente du club rhodanien sait que la mission sera difficile mais veut avant tout assainir les finances lyonnaises. Car si l'Olympique Lyonnais a sauvé sa peau, sa situation financière reste bancale. L'OL aura besoin de procéder à des changements importants dans son mode de vie. L'idée est de ne plus du tout dépendre de John Textor.

Textor et l'OL, c'est bien fini

Ces dernières heures, l'OL, via Eagle Football Group, a notamment fait un point sur la situation du club après ce passage devant la commission d'appel : « Sur le plan financier, les besoins sur l'exercice 2025/26 sont couverts par la trésorerie disponible sur les comptes bancaires du Groupe au 30 juin 2025, complétée par un apport de 87 M€ réalisé par les actionnaires d'Eagle Football Holdings, ainsi qu'une garantie bancaire de 30 M€ pour couvrir d'éventuels besoins supplémentaires ». Des chiffres qui viennent confirmer les dernières garanties promises et annoncées dans la presse. L'OL est totalement disposé à tourner la page John Textor. A Michele Kang de ne pas reproduire les erreurs du passé. La stratégie au mercato devrait être bien ciblée. Les Gones n'auront pas beaucoup de moyens et ont déjà perdu pas mal de joueurs importants. Peut-être sera-ce l'occasion pour les Gones de renouer avec leur formation ? Il ne serait pas étonnant de voir des jeunes joueurs lancés dans le grand bain. A Paulo Fonseca de peser le pour et le contre pour assurer les ambitions lyonnaises.