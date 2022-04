L’OL craque pour un bourreau de l’OM

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Pour compenser le départ d’Emerson, qui ne sera pas conservé suite à son prêt en provenance de Chelsea, l’Olympique Lyonnais tente de recruter un latéral gauche. La cellule de recrutement a un faible pour le joueur du Feyenoord Rotterdam Tyrell Malacia, très en vue face à l’Olympique de Marseille (3-2) jeudi en Ligue Europa Conférence.

Parti pour disputer une saison sans coupe d’Europe, l’Olympique Lyonnais reste ambitieux sur le marché des transferts. Le club distancé dans la course au podium de Ligue 1 espère attirer plusieurs renforts cet été. D’après nos confrères de Foot Mercato, la cellule de recrutement a pour objectifs de recruter un défenseur central, un milieu relayeur, un attaquant et un latéral gauche destiné à compenser le départ d’Emerson. En effet, l’international italien, malgré l’option d’achat prioritaire, sera renvoyé à Chelsea suite à son prêt.

Info : l'OL chaud depuis quelques semaines sur Tyrell Malacia, le latéral gauche du Feyenoord en vue face à l'OM. Aucune offre pour le moment. Konan toujours pisté, intérêts pour des joueurs de Liga et de PL aussi pour le poste de latéral gauche. https://t.co/ripqKJOG4g — Sébastien Denis (@sebnonda) April 29, 2022

L’Olympique Lyonnais se penche donc sur plusieurs profils comme celui du Rémois Ghislain Konan, notamment apprécié pour sa situation contractuelle. L’Ivoirien sera libre en juin prochain. Mais entre la perspective de sauter sur une belle affaire et celle de miser sur un jeune à fort potentiel, la direction sportive n’a pas totalement tranché. Il faut dire que la cellule de recrutement a réellement flashé sur Tyrell Malacia (22 ans). Le nom du latéral gauche du Feyenoord Rotterdam a déjà été cité à l’Olympique Lyonnais ces dernières semaines. Un intérêt confirmé même si aucune offre n’a été transmise pour le moment.

Malacia estimé à 10 M€

Il n’existerait pas non plus d’accord avec l’international néerlandais (3 sélections), qui a sans doute fait forte impression contre l’Olympique de Marseille jeudi. La cible lyonnaise a fait admirer ses qualités de contre-attaquant, mais aussi ses aptitudes défensives, à l’image de son gros retour sur Bamba Dieng qui filait seul au but. Le genre de prestation qui pourrait faire grimper sa cote estimée à 10 millions d’euros. Le directeur du recrutement Bruno Cheyrou a donc tout intérêt à étudier des alternatives parmi les joueurs proposés en Liga et en Premier League.