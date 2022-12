L’OL craque, Gusto est trop cher pour les Anglais

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

De plus en plus convoité sur le marché des transferts, le latéral droit Malo Gusto plaît notamment du côté de la Premier League. Mais les clubs anglais, pourtant connus pour leur puissance financière, seront probablement refroidis par les exigences de l’Olympique Lyonnais.



Parfois critiqué pour ses lacunes défensives, Malo Gusto (19 ans) reste considéré comme un jeune talent très prometteur. Son nom alimente de folles rumeurs dans l’actualité du mercato, où l’on annonce le latéral droit de l’Olympique Lyonnais dans le viseur de plusieurs cadors européens. Il se murmure que le Gone intéresse des formations comme le Real Madrid et le Bayern Munich. Mais ce n’est pas tout. Malo Gusto a aussi la cote sur le marché de la Premier League.

Newcastle chase Lyon's Malo Gusto alongside Manchester United https://t.co/VqSokJMocz — MailOnline Sport (@MailSport) December 29, 2022

Selon les informations du Daily Mail, Newcastle et Manchester United font également partie de la liste de ses courtisans. De quoi envisager une grosse vente pour l’Olympique Lyonnais. C’est effectivement l’objectif du club rhodanien qui se montre particulièrement gourmand sur ce dossier. La source anglaise nous apprend que le pensionnaire de Ligue 1 réclame près de 40 millions d’euros pour son latéral droit ! Les clubs de Premier League sont évidemment réputés pour leur puissance financière, et pour leur tendance à parfois surpayer certaines recrues.

L'OL trop gourmand

Mais cette fois, le Daily Mail indique que les offres de Newcastle et de Manchester United ne suffiront pas pour convaincre l’Olympique Lyonnais. Il faut dire que la direction a mis la barre haut, et sans doute un peu trop. Malo Gusto, certes encensé pour ses qualités de contre-attaquant, ne s’est pas encore illustré au plus haut niveau. Ses prétendants attentent sûrement de le voir à l’action en Coupe d’Europe par exemple, ou encore sur le plan international, le Lyonnais n’ayant joué qu’à sept reprises avec l’équipe de France Espoirs. A noter aussi que Malo Gusto arrivera à un an de la fin de son contrat l’été prochain.