L’OL corrige d'urgence cette incroyable erreur

Dans : OL.

Par Corentin Facy

La pelouse de l’OL est très critiquée depuis plusieurs semaines, y compris par les joueurs dont Rayan Cherki. Le milieu offensif lyonnais peut souffler, le Groupama Stadium aura bientôt une pelouse toute neuve.

Cela fait plusieurs semaines que les joueurs de l’Olympique Lyonnais se plaignent de l’état de la pelouse du Groupama Stadium. Après la victoire contre Reims dimanche après-midi, Rayan Cherki en a d’ailleurs remis une couche. « C’est un bon match. Avec les capacités qu’on a, on peut faire nettement mieux. La pelouse ne nous aide pas forcément mais aujourd’hui c’est un match maîtrisé de bout en bout » a glissé l’international espoirs français, qui avait déjà critiqué l’état de la pelouse après le match d’Europa League face à Ludogorets.

Nos Gones s'imposent largement face au @StadeDeReims ... 4-0 🔴🔵



C'est ce qu'on appelle une victoire sans réserve 😏#OLSDR | 4-0 pic.twitter.com/IcSqirh7jA — Olympique Lyonnais (@OL) February 9, 2025

Rayan Cherki et ses coéquipiers peuvent souffler, ils en ont bientôt fini avec cette pelouse capricieuse. Et pour cause, le site Olympique et Lyonnais nous apprend que le gazon du Groupama Stadium va faire peau neuve pour la réception du Paris Saint-Germain dans quinze jours. Les travaux pour changer la pelouse ont débuté dès le coup de sifflet final de la rencontre face à Reims dimanche sur les coups de 17 heures. Une excellente nouvelle pour Paulo Fonseca, qui ne s’est pas plaint publiquement de l’état de la pelouse mais qui n’en pense sans doute pas moins.

Une pelouse toute neuve contre le PSG

L’OL étant en déplacement à Montpellier la semaine prochaine, la pelouse va pouvoir prendre correctement alors que la précédente, en place depuis juillet dernier, avait été mis à rude épreuve avec les Jeux Olympiques, la reprise de la Ligue 1 et l’Europa League. Les conditions météorologiques ont également contribué à détériorer plus vite que prévu le terrain du Groupama Stadium, qui va donc faire peau neuve pour le plus grand bonheur de tout le monde. En espérant que la nouvelle pelouse, qui sera utilisée pour la première fois contre le PSG dans quinze jours, sera en bon état et tiendra le coup dans la durée.