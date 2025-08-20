L'OL contacte un grand d'Europe pour un renfort XXL

Dans : OL.

Par Nathan Hanini

Toujours à la recherche de recrues à moindre coût, l’Olympique Lyonnais flaire en cette fin de mercato. Le club rhodanien a pensé à Alex Jimenez. Selon la presse espagnole, le septuple champion de France s’est renseigné pour un prêt concernant l’Espagnol de 20 ans.

L’Olympique Lyonnais a parfaitement entamé sa saison le week-end dernier à Lens en s’imposant 1-0 pour la reprise du championnat. La formation de Paulo Fonseca en a profité pour lancer ses nouvelles recrues de l’été. Mais le septuple champion de France n’en a pas fini avec le mercato. Le board rhodanien flaire les coûts pour tenter de renforcer son effectif.

L’OL n’est pas le seul club intéressé

🔴 Le Napoli était prêt à offrir 25M€ à Milan pour Alex Jimenez avant de se positionner sur Juanlu, suite à un refus des rossoneri.



Lyon, Séville, la Roma et la Fiorentina se sont également renseignés pour un prêt.



[@MatteMoretto] pic.twitter.com/IYMDaniRaR — AC Milan - FR (@AC_MilanFR) August 19, 2025

Selon le journaliste espagnol Matteo Moretto, l’Olympique Lyonnais est venu aux renseignements concernant le jeune Alex Jimenez. Le joueur espagnol de l’AC Milan est courtisé par de nombreuses écuries. Le latéral de 20 ans s’est imposé en Serie A l’an passé en disputant plus d’une vingtaine de matchs dans l’élite du football italien. Arrivé en provenance du Real Madrid sous forme de prêt en Lombardie à l’été 2023, le joueur a par la suite été acheté par le Milan AC cinq millions d’euros lors du mercato 2024. Sous contrat jusqu’en 2028 avec une année en option, le polyvalent espagnol a été approché par le Napoli cet été.

Toujours selon la presse italienne, le champion d’Italie était prêt à offrir 25 millions d’euros pour s’attacher les services de l’arrière droit avant de jeter son dévolu sur Juanlu. De son côté, l’Olympique Lyonnais est simplement allé aux renseignements pour un prêt sur la saison. Mais l’OL n’est pas seul, la Fiorentina, Séville et l’AS Roma souhaitent également le joueur pour la saison. Capable de jouer sur le côté droit, mais également à gauche, Alex Jimenez peut évoluer un cran plus haut sur le terrain.