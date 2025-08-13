L'OL connait son chapeau en C3

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Officiellement qualifié pour la prochaine Ligue Europa, l'Olympique Lyonnais connait déjà son chapeau pour le tirage au sort de la phase de championnat.

Après avoir remporté la FA Cup en fin de saison dernière, Crystal Palace devait logiquement être qualifié pour la prochaine édition de la Ligue Europa. Mais l'influence de John Textor, alors actionnaire minoritaire des Eagles et majoritaire de l'Olympique Lyonnais, jugée trop importante, le Tribunal arbitral de sport (TAS) a pris la décision de reléguer la formation anglaise en Ligue Europa Conférence. Pour les Gones, la nouvelle a été évidemment bien reçue puisque l'institution les a directement qualifiés pour la C3. Maintenant que c'est officiel, l'écurie lyonnaise va pouvoir se préparer pour la suite. La prochaine étape ? Le tirage au sort des matchs de la phase de championnat, lequel est attendu le 29 août prochain.

Rendez-vous le 29 août pour l'OL

Timo Werner à l'OL, Lyon a un plan précis https://t.co/za1uhu8Y6O — Foot01.com (@Foot01_com) August 13, 2025

Pour l'occasion, l'Olympique Lyonnais fait partie du chapeau 2. Avec un indice UEFA de 43.750, relaye Made in Gones, les Rhodaniens sont légèrement en dessous des grands clubs européens du chapeau 1. La nouvelle formule de la compétition, mise en place par l'institution européenne à partir de la saison dernière, oblige chaque équipe participante à affronter deux équipes de chacun des quatre chapeaux. Pour les Gones, l'occasion est belle de rencontrer des clubs importants du paysage footballistique européen. Tous les clubs ne sont pas encore qualifiés, mais l'AS Rome, le FC Porto et Aston Villa font déjà partie des concurrents.

Les hommes de Paulo Fonseca parviendront-ils à faire mieux que la saison dernière ? Pour rappel, les Gones avaient réussi à atteindre les quarts de finale de la Ligue Europa, avec une élimination plus que cruelle dans les dernières minutes de la prolongation du match retour face à Manchester United.