L'OL coincé par un dossier, la confidence d'Hugo Guillemet

Par Claude Dautel

Le mercato de l'Olympique Lyonnais tourne au ralenti, la situation comptable de l'OL ayant obligé la DNCG à fixer des règles strictes. En plus, John Textor a tiré une balle dans le dos de Lyon en négociant la venue de Matt Turner.

Avant d'être mis de côté par Michele Kang, John Textor a glissé une dernière peau de banane sous les pieds de l'OL en signant un accord avec son ami Evangelos Marinakis, patron de Nottingham Forest, pour le transfert de Matt Turner à Lyon. Car l'Olympique Lyonnais s'est engagé à verser 8 millions d'euros au club de Premier League et à payer un salaire supérieur à 200.000 euros par mois au gardien de but international américain dont les prestations sportives ne sont pourtant pas convaincantes. Très vite, Michael Gerlinger, le nouveau directeur général de l'OL a annoncé qu'il se penchait sur ce contrat, et la semaine passée L'Equipe a précisé que Lyon avait diligenté un avocat pour tenter de sortir à moindre coût de cet engagement pris par John Textor. Mais, selon Hugo Guillemet, ce dossier s'enlise et plombe Lyon.

L'OL se prend la tête avec le dossier Matt Turner

Non Turner pour l’instant c’est encore embourbé



Bah ça bloque dans la « mesure » du prix de Turner (8M€) et de son salaire (+200k) — hugo (@hugoguillemet) July 30, 2025

Le journaliste de l'Olympique Lyonnais, formidablement bien renseigné sur les coulisses du mercato du club rhodanien, concède ce mercredi que le dossier du gardien de but américain est une vraie plaie pour l'OL alors que l'on va attaquer la deuxième partie du marché des transferts. Interrogé sur X (anciennement Twitter), Hugo Guillemet confirme que ce dossier ne sent pas bon du tout : « Turner pour l’instant c’est encore embourbé. Bah ça bloque dans la « mesure » du prix de Turner (8M€) et de son salaire (+200k) ». Cela n'empêche pas l'Olympique Lyonnais d'avancer sur d'autres dossiers, notamment celui de Tyler Morton, le milieu défensif de Liverpool, mais également pour Pierre Lees-Melou, toujours dans le collimateur de Paulo Fonseca, l'entraîneur lyonnais comptant énormément sur le joueur de Brest.