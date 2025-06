L'OL chasse ce joueur surpayé par Textor

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’été dernier, John Textor a encore choqué tout le monde en signant un chèque de 30 millions d’euros pour recruter Moussa Niakhaté. Un an plus tard, le bilan du défenseur sénégalais à l’OL n’est pas très flatteur.

Les supporters de l’Olympique Lyonnais ne sont plus dupes. Les petits arrangements entre John Textor et le club anglais de Nottingham Forest irritent de plus en plus, et ce n’est pourtant pas fini puisque Danilo et Matt Turner sont pressentis pour rejoindre l’OL cet été en provenance du club détenu par Evangelos Marinákis. L’été dernier, c’est Moussa Niakhaté qui a fait l’objet d’un transfert délirant entre les deux clubs, le défenseur sénégalais rejoignant Lyon pour plus de 30 millions d’euros. Malgré un statut de titulaire avec Pierre Sage et avec Paulo Fonseca, le défenseur central de 29 ans n’a pas vraiment convaincu.

Son départ est d’ailleurs souhaité par le compte communautaire Media Gones, suivi par plus de 10.000 supporters de l’OL. En cause, le niveau du joueur mais aussi son salaire, bien trop important pour un club qui ne peut plus se permettre de folie sur le plan financier. « Notre meilleur moove de ce mercato c’est de trouver une sortie pour Niakhaté. C’est un échec. Il coûte cher, gros salaire, peu impactant pour l’équipe » estime d’abord le compte spécialisé sur X avant de poursuivre. « L’OL doit trouver un central gaucher avec du ballon et fort dans les anticipations. Bah sera sûrement titulaire, associons lui un bon joueur de ballon et de profondeur gaucher » publie le compte Media Gones, qui soumet à l’OL le nom de Renato Veiga, prêté lors de la deuxième partie de saison par Chelsea à la Juventus Turin et qui devrait faire l’objet d’un transfert durant le mercato.

Un départ de Moussa Niakhaté espéré ?

Reste que pour l’OL, trouver une porte de sortie à Moussa Niakhaté ne sera pas une mince affaire. Le joueur est à présent sous contrat jusqu’en 2028 et son salaire, estimé à 300.000 euros par mois, était cette saison le 5e plus gros de l’effectif lyonnais selon les estimations publiées au mois de mars par le journal L’Equipe. Hormis l’Arabie Saoudite ou un club de bas de tableau en Angleterre, on voit donc assez mal qui pourrait s’offrir le défenseur sénégalais avec de tels émoluments.