L’OL champion d’Europe, rendez-vous en 2026 !

La saison de l’OL ne restera pas des les annales avec une triste huitième place en Ligue 1 et une élimination en quart de finale de l’Europa League.

En dépit de la saison catastrophique de l’Olympique Lyonnais, Peter Bosz est pour l’instant maintenu à son poste. A moins d’une grosse surprise qui pourrait par exemple se nommer Christophe Galtier dans le cas où le coach de Nice quitte la Côte d’Azur cet été, Peter Bosz devrait toujours être aux commandes de l’OL la saison prochaine. L’ancien entraîneur de l’Ajax Amsterdam et du Bayer Leverkusen devra absolument faire mieux en faisant revenir Lyon sur la scène européenne. Mais tandis que l’OL reste sur une saison décevante, que ce soit en coupe d’Europe ou en championnat, l’optimisme règne de manière assez inexpliquée chez quelques anciens du club. En marge du « match des légendes » organisé mardi soir au Groupama Stadium au profit de l’UNICEF, Edmilson a confié qu’il voyait l’Olympique Lyonnais remporter une coupe d’Europe d’ici à quatre ans.

Lyon champion d’Europe d’ici quatre ans selon Edmilson

Une drôle de vision qui cette fois n’est pas signée Jean-Michel Aulas, et dont les supporters de l’Olympique Lyonnais auront bien du mal à croire. « Lyon fait des grandes choses depuis 20 ans. Maintenant il a un stade, un centre d’entraînement propre, et je pense que d’ici trois- quatre ans l’OL sera champion d’Europe. Sûr. Le président a une mentalité très humble et c’est important dans le foot. Beaucoup de présidents pensent seulement à aujourd’hui ou demain. Jean-Michel Aulas, lui, pense dix ans à l’avance. J’espère qu’il aura la santé pour voir Lyon être champion d’Europe » a lancé le Brésilien de 45 ans, dont l’optimisme n’est pas vraiment partagé au sein des supporters de l’Olympique Lyonnais, lesquels sont plutôt dépités d’avoir vécu ce qui est sans doute la pire saison des dix dernières années pour le club rhodanien. Il faut bien que certains compensent cela avec un optimisme démesuré, et c’est assurément le cas d’Edmilson.