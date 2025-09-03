Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Malgré le bon début de saison de l'Olympique Lyonnais et du RC Strasbourg, deux équipes relativement jeunes, Christophe Dugarry estime que l'euphorie ne pourra pas durer. Pour le champion du monde 98, de tels effectifs mettent en avant la transformation de la Ligue 1 en un championnat de post-formation.

Le début de saison canon de l'Olympique Lyonnais et du RC Strasbourg en Ligue 1 va-t-il durer ? C'est l'épineuse question à laquelle Christophe Dugarry a dû répondre dans l'émission Rothen s'enflamme. Le champion du monde 98 et ancienne gloire des Girondins de Bordeaux estime que, les effectifs lyonnais et strasbourgeois sont voués à l'échec. Ce dernier pense que lorsqu'un club possède un trop grand nombre de jeunes joueurs, la réussite ne peut pas durer tout le temps d'une saison. A partir de ce postulat, Dugarry dresse ainsi un constat plus large : la Ligue 1 est devenu un championnat de post-formation. En d'autres termes, la France attire les jeunes joueurs pour les développer et non pas pour les faire rester. C'est en tout cas ce qu'il pense et affirme au micro de RMC.

Dugarry l'annonce, la L1 ce n'est plus ce que c'était

« L'OL ? Ça ne durera pas, c’est certain. Comment veux-tu que ça dure ? Tu n’as pas d’avant-centre… Je trouve quand même que pour des gamins qui sont jeunes, je pense à Merah, je pense à Morton, Fofana bien évidemment, Karabec, ils ont quelque chose dans les pieds. C’est un peu comme l’équipe de Strasbourg, qui est l’équipe la plus jeune d’Europe, je crois, elle a des passages à vide aussi parce que c’est une équipe très, très jeune. Tu vas avoir des moments, des séquences de semaines où tu vas avoir des équipes qui vont réaliser deux, trois, quatre performances d’affilée puis qui vont peut-être s’écrouler parce que ce sont de jeunes équipes. Ce sont de jeunes joueurs qui ont tout à démontrer et qui ont tout à prouver, qui sont là pour faire leurs gammes. Aujourd’hui, on est un championnat de centre de formation, de post-formation donc il va falloir l’accepter. Il va falloir faire avec. Ce que j’ai vu sur les trois matchs de la part de Lyon. Ça ne durera pas, c'est certain parce que malgré tout, une saison, c’est compliqué, surtout quand tu es une équipe qui joue la Coupe d’Europe », a lancé Christophe Dugarry. A l'OL de lui donner tort, désormais.