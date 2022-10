L'OL c'est son club, il met les choses au clair

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

L'avenir de Moussa Dembélé est toujours aussi flou. Alors que l'OL traverse une période délicate, l'attaquant français s'est livré sur son futur avec les Gones.

En fin de contrat en juin 2023, Moussa Dembélé est plus que jamais proche d'un départ de l'OL. L'attaquant français, auteur de 21 buts en Ligue 1 la saison passée est notamment pisté par la Real Sociedad qui avait déjà essayé de recruter l'ancien joueur des Celtics l'été dernier. Buteur seulement à deux reprises depuis le début de la saison, Moussa Dembélé n'entrait pas dans les plans de Peter Bosz et devait se contenter d'un rôle de remplaçant. S'il semblait bien décidé à quitter le club rhodanien l'été dernier, Dembélé pourrait changer d'avis avec l'arrivée de Laurent Blanc sur le banc lyonnais. Questionné par Téléfoot sur son probable départ lors du mercato estival 2023 au moment de la fin de son contrat, le joueur de 26 ans est resté évasif concernant son avenir à l'OL.

Dembélé préfère prendre son temps

« Je ne me penche pas trop dessus. Le plus important, c'est le club où je suis à l'instant T. Je prends au jour le jour, j'essaye de tout donner, de faire des bons matches, d'en gagner. Ma situation, on verra ça plus tard. Forcément, car c'est sur le terrain qu'on s'exprime le mieux. Après, c'est à moi de continuer à travailler. Il y a de bons joueurs, de la concurrence. C'est à moi de me mettre au service du collectif » a expliqué l'attaquant lyonnais qui devrait retrouver une place de titulaire avec le nouveau système de Laurent Blanc. Face au Stade Rennais ce dimanche 16 octobre, pour la première de Laurent Blanc sur le banc de l'OL, Dembélé aura l'occasion de se mettre en évidence pour convaincre les dirigeants de le prolonger. S'il n'arrive pas à prouver son importance au cours des prochains mois, le natif de Pontoise partira probablement libre en 2023.