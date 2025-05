L'OL c'est fini, Walid Acherchour enterre Lyon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Battu par Lens dimanche après-midi, Lyon a dit adieu à la Ligue des Champions selon Walid Acherchour, lequel a quasiment enterré les espoirs lyonnais après cette défaite qui tombe au pire moment.

Relancé par sa victoire face à Rennes la semaine dernière, l’Olympique Lyonnais espérait une fin de saison en boulet de canon pour arracher sur le gong une place dans le top 4, synonyme de qualification en Ligue des Champions. La défaite face à Lens, dimanche sous la pluie du Groupama Stadium (1-2), remet tout en cause. A deux journées de la fin, les hommes de Paulo Fonseca sont 7es et comptent à présent cinq points de retard sur l’OM, quatre sur Monaco et trois sur Nice, Lille et Strasbourg. Autant dire que la mission parait à présent délicate, voire impossible. Au micro de DAZN, Walid Acherchour a confié que selon lui, les coéquipiers de Corentin Tolisso ne pourraient plus revenir dans le top 4.

« Je ne vois plus comment l’OL peut se réveiller. Pour moi, ils ont dit adieu à la Ligue des Champions. Quand tu as loupé un train, deux trains, trois trains… A un moment, il n’y a plus de train et tu dois rentrer à la maison. Ce qu’il s’est passé contre Lens, c’est une défaillance. Sur le match, Lyon mérite mieux car Lens a beaucoup de réussite mais le foot c’est aussi ça. Cette équipe de l’OL est trop irrégulière. Elle est capable de faire un match extraordinaire contre Auxerre, rechuter contre Saint-Etienne, faire un grand match contre Rennes puis chuter contre Lens… » a d’abord lancé le consultant avant de poursuivre au sujet de la fin de saison lyonnaise.

Walid Acherchour enterre l'OL

« Je ne vois pas comment ils peuvent terminer devant une équipe comme Strasbourg par exemple. Lyon va à Monaco, je ne vois pas comment ils peuvent faire plus de points que Strasbourg. Pour moi, la Ligue des Champions c’est terminé pour Lyon » a analysé le consultant de DAZN, très pessimiste quant aux chances de l’OL d’accrocher miraculeusement une place en Ligue des Champions à l’issue de la saison. La défaite contre Saint-Etienne il y a deux semaines risque de peser lourd dans le bilan final de la saison et sauf miracle, c’est donc de nouveau vers l’Europa League ou pire, vers la Conférence League que va se diriger le club rhodanien. Un désastre sportif mais surtout économique tant John Textor misait gros sur cette qualification en C1.