L'OL boucle une vente dérisoire avant la DNCG

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Malgré sa sortie du placard en deuxième partie de saison, Paul Akouokou n’a pas regagné les faveurs de l’Olympique Lyonnais. Le milieu de terrain a de grandes chances de partir et de retrouver le championnat espagnol où Getafe négocie son transfert.

Paul Akouokou peut remercier Paulo Fonseca. Sans la nomination de l’entraîneur portugais en janvier dernier, le milieu de l’Olympique Lyonnais aurait sans doute passé l’intégralité de la saison au placard. Le successeur de Pierre Sage avait surpris tout le monde en relançant l’ancien joueur du Betis Séville pendant la deuxième partie de saison. Au détriment d’un Nemanja Matic vexé, Paul Akouokou avait notamment débuté les deux matchs face à Manchester United en quarts de finale de la Ligue Europa.

Des rencontres durant lesquelles l’ex-banni n’avait pas vraiment marqué les esprits. Ce qui explique en partie pourquoi son compteur s’est arrêté à cinq matchs disputés cette saison. Il n’est donc pas étonnant d’apprendre que l’Olympique Lyonnais ne le retient absolument pas cet été. Le club rhodanien a en effet accepté de négocier son transfert avec Getafe. Sans doute davantage convaincu par ses performances en Andalousie, le récent 13e de Liga a transmis une offre à 800 000 euros pour Paul Akouokou.

L'OL veut 1 M€, accord imminent

Mais selon les informations d’Africa Foot, les dirigeants lyonnais ont refusé la proposition et attendent un million d’euros pour les deux années de contrat de l’international ivoirien (4 sélections). Les discussions se poursuivent et pourraient aboutir à un accord dans les prochains jours. Etant donné le faible écart entre l’offre envoyée et le prix demandé, on voit mal comment les deux clubs pourraient rester sur un désaccord. Surtout lorsque l’on sait à quel point l’Olympique Lyonnais a besoin de dégraisser avant son passage devant la DNCG. Sauf surprise, le milieu de 27 ans ne portera plus le maillot des Gones.