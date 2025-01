L’OL avec Almada et sans Lacazette contre Toulouse

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Peu inspiré et auteur d’un tir au but raté contre Toulouse, Alexandre Lacazette a déclaré forfait pour le match de ce samedi face à Toulouse. Le capitaine lyonnais souffre d’une douleur musculaire et a été mis au repos. En revanche, Thiago Almada, recruté cette semaine en provenance de Botafogo, est dans le groupe et pourrait même avoir quelques minutes, comme l’a avoué Pierre Sage en conférence de presse.