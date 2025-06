L'OL avait autant de salariés que le PSG, Textor a frappé

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Pour se présenter avec le meilleur dossier possible devant la DNCG, l'Olympique Lyonnais a été poussé à prendre des mesures radicales par John Textor. Y compris en faisant un plan social qui a été violent, même s'il était probablement justifié.

En rejoignant le Groupama Stadium, l'OL est entré dans une nouvelle dimension, mais a également été saisi par la folie des grandeurs. En rachetant le club de Jean-Michel Aulas, John Textor a continué à mettre le pied sur l'accélérateur avant de finalement se faire rattraper par les gendarmes financiers du football. Si le patron d'Eagle Football Group a pensé pouvoir s'en sortir par des tours de passe-passe entre ses différents clubs, la DNCG a fait comprendre à JT qu'il devait prendre les choses au sérieux en menaçant de rétrograder l'Olympique Lyonnais. A la veille d'un rendez-vous décisif, l'OL pense que cette fois les efforts ont été faits, et que les responsables de la DNCG en tiendront compte. Parmi les décisions prises ces derniers mois, il y a notamment eu un violent plan de départ volontaire qui a laissé de nombreux salariés sur le carreau. Mais Lyon n'avait plus le choix tant la situation était devenue délirante.

L'OL n'avait plus le choix

Comme le raconte Le Progrès, ce sont probablement près de 100 salariés qui sont partis ces derniers mois dans le cadre de ce plan, même si cela n'a pas concerné les plus gros salaires de l'Olympique Lyonnais. Avant d'en arriver là, les dirigeants lyonnais auraient fait les comptes et ils avaient constaté avec stupéfaction que le club rhodanien avait autant de salariés que le Paris Saint-Germain..sans avoir les mêmes recettes financières et les mêmes résultats. Face à cette situation, John Textor n'avait pas réellement d'autre solution que de trancher dans le vif et lancer ce plan de départ volontaire, même si forcément cela a tendu l'ambiance en interne.

Sur le plan salarial, c'est surtout du côté des joueurs que la plus grosse économie salariale est faite. En effet, le quotidien régional précise que l'Olympique Lyonnais passera de 128 millions d'euros payés cette saison aux joueurs à 74 millions d'euros budgétés pour la prochaine saison. Après avoir vécu au-dessus de ses moyens, l'OL va revenir sur terre, en espérant que sportivement cela ne coutera pas trop cher.