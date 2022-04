L'OL au niveau du Real, Vercoutre assume et se fait tacler

Dans : OL.

Par Nicolas Issner

Pour Rémy Vercoutre, l'Olympique Lyonnais est à la table des plus grands clubs européens. Chez les fans de football, cet avis n'est absolument pas partagé.

L'OL de nos jours est-il le même que celui durant les années 2000 ? Non certainement pas mais son passé historique et ses titres glanés, exactement 24, font de lui l'un des clubs les plus emblématiques du football français avec le Paris Saint-Germain, l'AS Saint-Étienne ou encore l'Olympique de Marseille. Rémy Vercoutre va même aller plus loin dans cette réflexion hiérarchique. D'après l'ancien portier des Gones, passé dans le Rhône entre 2002 et 2014, l'OL est sur le même piédestal que les plus grandes écuries du vieux continent. « Pour moi, l'OL est un grand club au même titre que le Bayern, la Juve, le Barça ou Madrid. Je n'ai pas peur de le dire » a déclaré l'actuel entraîneur des gardiens à l'OL sur la plateforme vidéo des Gones, OLPLAY.

Vercoutre incendié sur Twitter

#Vercoutre💬 : "Pour moi, l'OL est un grand club au même titre que le Bayern, la Juve, le Barça ou Madrid. Je n'ai pas peur de le dire." (OLPLAY) pic.twitter.com/m7BE2AYE1w — Inside Gones (@InsideGones) April 10, 2022

Si cette déclaration paraît est certainement foncièrement honnête sur ce que pense l'entraîneur des gardiens intégré dans le staff de Peter Bosz l'été dernier, cette dernière n'a pas du tout plu à de nombreux internautes sur Twitter qu'ils soient fans de l'OL ou non. Privé de trophée depuis 2012 et une Coupe de France remportée face à Quevilly, le club de Jean-Michel Aulas est à la limite de se retrouver sans Coupe d'Europe la saison prochaine à la suite d'une décevante neuvième place en Ligue 1. Et ça, les internautes ont tenu à le rappeler à Rémy Vercoutre. « Non, ils sont dans la même catégorie que Leicester, la Fiorentina, Wolsburg et Valence » a déclaré un internaute ; « Le manque de lucidité c'est à tous les niveaux dans ce club. L'OL a une époque avait les ambitions de devenir un grand club mais comme depuis on n'a rien gagné (une coupe de France...) je ne vois pas comment on pourrait faire partie de ces géants... Incroyable de lire ça » a rétorqué un supporter de l'OL. Enfin, le palmarès vierge en Europe de l'Olympique Lyonnais a été repris de volée. « Tu as raison, c'est pourquoi parmi tous les clubs que tu as cités c'est le seul qui n'a pas de ligue des champions ». A côté de cela, le Real Madrid compte treize Ligues des champions, le Bayern Munich en est à six, le Barça à cinq et la Juventus à deux. Trop léger pour rivaliser avec les grands d'Europe ?