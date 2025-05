L'OL au bord du gouffre, Le Progrès sonne l'alerte ‍!

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Dans moins d'un mois, John Textor se présentera devant la DNCG pour défendre le bilan financier de l'OL. Si l'Américain affiche sa sérénité en public, les chiffres ne plaident pas en faveur des Gones.

L'Olympique Lyonnais s'est qualifié in extremis pour la Ligue Europa avec sa 6e place en Ligue 1. Néanmoins, les Gones pourront-ils disputer l'Europe et surtout rester dans l'élite la saison prochaine ? Le doute est permis depuis novembre dernier et les sanctions de la DNCG à l'encontre du club dirigé par John Textor. L'OL avait notamment été rétrogradé en Ligue 2 à titre conservatoire à cause d'une énorme dette. Convoqué par le gendarme financier du football français le 24 juin prochain, Textor a entamé une course contre-la-montre pour faire respirer le club rhodanien. L'Américain répète que tout se passera bien et que le dossier lyonnais est bien ficelé. Le Progrès n'est pas aussi confiant.

Les ardoises se multiplient à l'OL

Le quotidien rhônalpin a fait le point sur les résultats financiers de l'OL. Lyon possédait notamment une dette de 540 millions d'euros à la fin de l'année 2024. Les astuces pour la réduire sont loin d'avoir porté leurs fruits. Textor n'a pas encore réussi à vendre ses parts à Crystal Palace et Eagle Football n'a pas fait son entrée à la bourse de New York. Les récents déboires de l'homme d'affaires américain ne rassurent pas vraiment. Le propriétaire de l'Olympique Lyonnais a acquis la réputation d'être un mauvais payeur partout où il passe.

Assuré sportivement de disputer la phase de ligue de la prochaine Ligue Europa, l’OL reste suspendu à la décision de la Fédération française, devant laquelle ses dirigeants ont défendu leur dossier de participation vendredi.https://t.co/AfV1KGawqp — Le Progrès OL (@LeProgresOL) May 26, 2025

Ces dernières semaines, l'URSSAF se plaignait de cotisations impayées de la part de l'OL. 2 millions d'euros finalement payés par les Gones. La FIFA réclamait elle 2000 euros d'indemnités de formation aux Lyonnais. Lyon a aussi régularisé sa situation en retard. Le club de John Textor doit aussi 20 millions d'euros à des fournisseurs basés dans le Rhône. Plusieurs ardoises qui mettent en lumière le manque de rigueur de John Textor et de ses équipes. Un mauvais signal pour la DNCG même si le gendarme financier du football français jugera surtout l'Olympique Lyonnais sur les garanties financières apportées le 24 juin prochain.