L'OL attaqué sur son mercato niveau Ligue 2

Par Corentin Facy

Le mercato estival provoque un réel enthousiasme chez les supporters de l’OL, avec l’achat de jeunes joueurs inconnus à moindre coût. Un optimisme pas vraiment partagé par Nabil Djellit.

Dans l’obligation de se séparer de ses joueurs à gros salaire afin de rester dans les clous de la DNCG et sauver sa place en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais s’est exécuté. Le club rhodanien a acté les départs de Lacazette, Thiago Almada, Cherki, Perri, Caleta-Car ou encore Veretout. Dans l’autre sens, la cellule de recrutement lyonnaise a tenté de nombreux paris : Morton, Sulc, Greif, Kluivert, Moreira et Karabec par exemple. Sur le papier, l’OL a clairement perdu en qualité et pourtant, la hype et l’optimisme sont énormes chez les supporters, curieux de voir comment peut prendre la mayonnaise avec ce groupe sous la houlette de Paulo Fonseca.

L’emballement est nettement moins perceptible chez Nabil Djellit. Sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe, le journaliste s’est au contraire montré très critique à l’égard du mercato réalisé par l’OL. « Le tableau des arrivées de l’OL, moi je débarque on me dit ça, c’est le recrutement de Lyon, je dis que non c’est Roda JC aux Pays-Bas (D2 hollandaise). On en est là quoi. Et on m’explique qu’ils vont finir dans les trois premiers du championnat de France ? Je dis ce que j’en pense » a d’abord lancé le consultant de la Chaîne L’Equipe, qui ne voit pas comment l’Olympique Lyonnais pourrait terminer dans les premières places de Ligue 1 avec un tel mercato et qui ne prend pas de pincettes pour le dire.

Nabil Djellit a de gros doutes sur le mercato de l'OL

« Que l’OL fasse un bonne saison, que ça fédère un groupe, qu’ils soient en première partie de classement il n’y a pas de soucis. Mais si une équipe qui était à deux doigts d’être en Ligue 2 qui est obligée de vendre tous ses meilleurs joueurs joue le haut de tableau, c’est vraiment que la Ligue 1 est très faible » a conclu celui qui écrit pour France Football, et qui a de très gros doutes quant au niveau réel de l’OL et de ses nouvelles recrues. En attendant, Lyon a démarré la Ligue 1 du bon pied avec une belle victoire à Lens (0-1) et a retrouvé l’adhésion totale de ses supporters. C’est déjà un excellent début.