L'OL appartient aussi à Reebok, mais garde Adidas

John Textor n'a pas acheté seul l'Olympique Lyonnais, puisque son associé, Jamie Salter, est dans le tour de table. Ce dernier est le propriétaire de la marque Reebok.

C’est désormais officiel, l’Olympique Lyonnais va rapidement appartenir à Eagle Football Holdings, une société américaine dirigée par John Textor, mais qui regroupe deux autres investisseurs de très haut niveau, Bill Foley et Jamie Salter. Le premier est notamment le propriétaire de l’équipe de hockey sur glace de Las Vegas, qui évolue dans la très prestigieuse NHL, tandis que le second est le propriétaire d’Authentic Brands. Dans son portefeuille, Authentic Brands a notamment le magazine Sports Illustrated, mais aussi la marque Reebok, rachetée à Adidas en 2021, pour près de 2,5 milliards de dollars. On peut d'ailleurs noter que dans ceux qui ont investi dans Authentic Brands, il y a aussi CVC Partners, qui a également investi dans la société commerciale mise en place par la Ligue de Football Professionnel.

🇧🇷 Bem-vindo à família, irmão @OL ! Seguimos cada vez mais fortes, @JohnTextor . 🔥🦁🦅



🇫🇷 Bienvenue dans la famille, frère @OL ! Nous continuons à devenir plus forts, @JohnTextor . 🔥🦁🦅



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Welcome to the family brother @OL ! We keep getting stronger, @JohnTextor . 🔥🦁🦅 pic.twitter.com/YYynu2Bc1E